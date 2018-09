Sochaux, France

C'est l'une des vedettes de Taxi 2 au même titre que son conducteur, le chauffeur de taxi-cascadeur Daniel, incarné par l'acteur Samy Naceri. La Peugeot 406 "customisée" spécialement pour le film de Gérard Krawczyk sera vendue aux enchères le dimanche 16 septembre prochain au musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. La voiture est estimée entre 8.000 et 10.000 euros.

Cette 406 est l'un des deux exemplaires "spécial Taxi 2" propriété du musée, c'est une version de série 4 portes, équipée d'un moteur de 6 cylindres essence injection et d'une boîte manuelle à six rapports. Ce qui fait la différence, c'est le look extérieur, avec la carrosserie spécialement modifiée qui lui confère une allure très sportive. Son futur propriétaire devra la conduire sur circuit, car elle n'est pas homologuée pour circuler sur la route.