Le Mans, France

Courses poursuites dans les rues de Marseille, tôle froissée et humour, ce nouvel opus respecte tous les codes de la franchise qui a conquis 27 millions de spectateurs depuis 1998. Seuls les deux héros changent : exit Sami Naceri et Frédéric Diefenthal, place à Malik Bentalha et Franck Gastambide qui est aussi le réalisateur du film. Mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que la Peugeot 407 - qui est la véritable star du film - a été transformée chez nous au Mans : chez Automotive, une entreprise de moulage et carrosserie basée au Technoparc. Et cela fait 20 ans que ça dure.

Des voitures "made in Le Mans" depuis le premier opus de la saga Taxi

La 406 du premier épisode de la série avait déjà été customisée dans l'atelier de Christophe Bihr. " Grâce au bouche à oreille. Luc Besson ne voulait que de vraies images, pas des images virtuelles, surtout qu'à l'époque, c'était un peu moins bien qu'aujourd'hui. Donc tout ce qui est transformation avec la roue qui sort, le pare-choc qui se met en place, l'aileron qui se déploie ou se rétracte, tout cela existe physiquement et est commandé par télécommande".

C'est dans l'atelier de Christophe Bihr, le patron de la carrosserie mancelle Automotive, qu'ont été transformés tous les "Taxis" de la série Copier

Le savoir faire de l'entreprise mancelle plait au producteur français qui lui confie tous ses taxis comme la 407 de ce cinquième opus qui a été totalement relookée : "le pare-choc avant, les ailes, on a remonté un aileron rétractable, bref une voiture surdimensionnée, une voiture de cinéma"

Christophe Bihr et Guillaume Girard dans leur atelier, là où ont été customisées les Peugeot 407 du film Taxi 5

Travailler pour le cinéma, c'est impressionnant

Six Peugeot 407 ont été customisées pour les besoins du film. Cinq employés manceaux ont travaillé pendant un mois pour tenir les délais. C'est le cas de Guillaume, 21 ans. "C'est assez impressionnant de travailler pour le cinéma car c'est un film qui est assez connu. Moi j'ai vu le premier Taxi quand j'étais gamin donc c'est impressionnant. Compliqué aussi car il a fallu tenir les délais. Je suis fier de ce que j'ai fait".

Guillaume Girard est l'un des cinq employés d'Automotive qui a travaillé sur les Taxis de Luc Besson. Une vraie fierté pour ce jeune homme de 21 ans, fan de la série.

Guillaume a pu assister à l'avant-première du film samedi dernier au Mans en compagnie de l'équipe de Taxi 5. Quelques heures plus tôt, Malik Bentalha et Franck Gastambide ont eu le droit à un baptême de piste sur le circuit des 24 heures.