Taz, un adorable chiot, devenu mascotte des gendarmes de la Creuse sur les réseaux sociaux

Taz est âgé de six mois, et sa petite bouille craquante l'a promu mascotte des gendarmes de Guéret !

Entre les uniformes et les képis, un petit chiot de six mois se promène dans les couloirs de la gendarmerie de Guéret. Taz, adorable Beagle aux grands yeux, est devenu la mascotte de la caserne. Ce chien d'une des adjudantes n'est pas formé pour pister ni défendre, mais sa frimousse a conquis les militaires, à tel point qu'ils le mettent en scène sur les réseaux sociaux pour communiquer avec humour.

L'adjudante Carlier, sa maîtresse, l'amène deux fois par semaine au bureau : "Il n'est pas du tout formé gendarmerie, c'est un chien de balade, de cani-cross et de canapé, mais je l'emmène de temps en temps au travail pour faire plaisir à tout le monde." Malgré leurs grades et leurs galons, tous les gendarmes ont le cœur qui fond, "j'adore les chiens, j'aurais pu être maître-chien mais je suis motocycliste malheureusement", rigole le capitaine Lallemand.

La capitaine Raphanaud a également du mal à résister aussi au petit Beagle : "C'est sympa pour le moral des troupes d'avoir un petit être aussi mignon qui passe nous voir." Elle-même amène une fois de temps en temps son propre chien au bureau : "On a un travail assez prenant qui nous met sous pression, donc ça permet au personnel de parler d'autre chose que du travail, c'est bien aussi pour la cohésion."

Une disparition mystérieuse

En plus d'être la star au bureau, Taz fait aussi le buzz sur les réseaux sociaux. Les gendarmes ont simulé sa disparition sur Facebook afin d'expliquer avec humour comment se déroule une enquête. L'idée a germé dans l'esprit de l'adjudant-chef Sylvain Piot, en charge de la communication en Creuse : "En avril, on voulait valoriser nos métiers de spécialistes. On les a mis en lumière grâce à Taz, qui a disparu. Tous les savoir-faire de nos spécialistes sont utilisés pour retrouver la trace de ce petit chien."

Pour les gendarmes, il s'agit d'afficher une communication positive, et de susciter des vocations.

Après le Beagle, un Malinois

Un autre chien va bientôt arriver à la gendarmerie de Guéret, mais celui-ci servira bel et bien aux enquêtes, Ce sera un chien "piste-défense" formé à la recherche de personnes notamment. Il sera beaucoup plus imposant puisque ce sera... un Malinois, un chien de berger donc. Il est attendu d'ici quelques mois avec son maître, ce sera donc une nouvelle équipe cynophile, puisque le poste est actuellement vacant.