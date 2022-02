Télécabines, télésièges et fondues : à Montbazon, ce restaurant se transforme en chalet d'altitude cet hiver

Si l'envie vous prend de déguster une fondue ou une raclette dans une atmosphère de vacances aux sports d'hiver à moindre frais, direction Montbazon où le restaurant La Bodega s'est transformé en chalet d'altitude le temps d'un hiver. Si à l'intérieur de l'établissement les serveurs portent des combinaisons de ski, c'est surtout à l'extérieur que le relooking est bluffant : deux télésièges se font face à face, un plan des pistes est affiché, la motoneige est là, les paires de ski achetées chez Emmaüs sont soigneusement rangées et d'anciennes télécabines font office de tables à manger. "On a un plaid, la télécabine est chauffée, on voit les skis, il y a des sapins... c'est une parenthèse, ça fait du bien !" raconte Valérie, qui déjeune à l'intérieur de l'une d'entre elles.

Ça dynamise la commune, ça draine du monde ! Alexis, un client

Une idée née il y a quelques mois dans la tête de Jérémy Hagnerelle. Le gérant souhaitait proposer une carte savoyarde pour l'hiver, et c'est en discutant avec son collègue Ludovic Tillier de l'entreprise d'événementiel Glamprint, que le projet s'est peu à peu construit. "Au fur et à mesure on en est venu à une cabine ou deux, et puis tout le décor qu'il y a autour..." raconte Jérémy Hagnerelle, qui a investi 30.000 euros au total. Le patron a fait venir plusieurs télécabines et télésièges directement des Alpes, via des entreprises spécialisées, et a même récupéré une cabine à Saché, chez un ancien restaurateur qui souhaitait s'en débarrasser.

Les skis ont été achetés chez Emmaüs. © Radio France - Romain Dézèque

"C'est délirant, complètement farfelu" dit Alexis, un habitué du restaurant, "on est dépaysé ! Mine de rien, ça dynamise la commune, ça draine du monde et ça fait parler de Montbazon en bien, c'est génial !". "On aime faire rêver un peu les gens, à la hauteur de nos moyens et on veut aussi se diversifier" complète Jérémy Hagnerelle.

C'est également un moyen pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir des vacances aux sports d'hiver de s'évader un peu, "ce n'est pas donné à tout le monde et nous les premiers nous n'y allons pas, donc ça permet de découvrir ce qu'on peut y trouver là-bas."

Le plan des pistes de la station de Montbazon ! © Radio France - Romain Dézèque

Ce pari "risqué" financièrement s'avère payant pour le gérant, au vu des retours et de la fréquentation : il faut plusieurs semaines pour obtenir une table les soirs de weekend. Et la saison se termine au début du mois d'avril.