Téléthon 2017 : La plus grande traîne de mariée du monde réalisée à Caudry avec 7km de dentelle !

Le record sera homologué ce midi, la plus longue traîne de mariée du monde sera donc caudrésienne et non plus chinoise. Caudry récupère donc son titre de championne perdu il y a peu, et en plus c'est pour une bonne cause, le Téléthon.

Une traîne de mariée de 7km en dentelle, le pari était un peu fou, mais pas de quoi effrayer les habitants de la cité de la dentelle qui ont réussi l'exploit, et qui avait déjà battu en record en 2006 avec une traîne de 1203mètres pour l'émission "Une semaine chrono", et cette fois ils ont pulvérisé le record chinois en le dépassant de 2.4km.Il sera homologué ce midi par les juges du Guiness du Record.

Pendant 2 mois, ils étaient une cinquantaine à travailler sur le projet pour cette 31° édition du Téléthon. 4 dentelliers de la ville ont donné des pièces, tout comme l'association des amis de la dentelle, et même des habitants qui ont complété parfois avec des rideaux pour être surs d'avoir le bon métrage.

Une dizaine de couturières ont assemblé les morceaux, de 5, 10 ou 40 mètres, des bouts de traine qui ont ensuite été rangés en rouleaux de 500 mètres et que des habitants n'ont pas hésité à venir rouler pendant la pause déjeuner avec Jeanne-Rose, à l'origine du projet

La dentelle c'est lourd, c'est physique, je vous raconte pas... j'ai pas fait de sport depuis 2 mois !

Valoriser le savoir faire local en faisant une bonne action

Renée, une ancienne de la dentelle a elle réalisé un panneau en dentelle où elle a inscrit Record du Monde 2017, Téléthon, un panneau qui sera accroché au bout de la traîne qui sera associée à une robe de mariée en dentelle de Caudry évidemment.

C'est important pour moi de participer, j'ai passé toute ma carrière dans la dentelle. Il faut mettre l'accent sur le savoir faire caudrésien, surtout pas le laisser aux Chinois

Robe de mariée en dentelle de Caudry sur laquelle sera attachée la robe © Radio France - RBV

1km de cette traine sera présentée samedi soir sur le plateau de France 2, un kilomètre prestigieux avec de la dentelle Leavers des années 50 en coton, dentelle qui n'est aujourd'hui plus produite qui pourrait taper dans l'oeil de stylistes qui pourraient l'acheter pour leur création.

En tout cas c'est l'objectif de l'équipe de bénévoles du record qui espère pouvoir en tirer 10 000 euros au profit du Téléthon. Quand aux 6 autres kilomètres ils seront vendus dimanche sur la place de Caudry.