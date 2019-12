Téléthon 2019 : une association mayennaise va vendre un millier de tartiflettes au camembert

Saint-Berthevin, France

Le Tartithon fête sa dixième édition cette année à Saint-Berthevin. Comme chaque année des dizaines de bénévoles se mobilisent pour cette grande vente de tartiflette au profit du Téléthon. L'objectif cette année : récolter 6000 euros de dons.

Le Tartithon a été créé il y a 10 ans par Valentin Regnier, alors âgé de 15 ans, il sortait d'une longue période d'hospitalisation à cause d'une maladie orpheline, et il voulait "rendre ce qu'on lui avait donné". Ce fils de traiteur lance donc l'association Acsed a l'idée d'un Tartithon : une grande vente de tartiflette dont l'intégralité des recettes sont données au Téléthon. "Au début on a essayé avec plusieurs dizaine, puis ce sont devenues des centaines et enfin un millier", s'enthousiasme le jeune homme, aujourd'hui toujours malade mais heureux au travail et très actif dans le milieu associatif.

1 tonne de pommes de terre, 350 camemberts

"Je suis ému de voir toujours autant de gens mobilisés", sourie Valentin à la vue des dizaines de bénévoles qui s'affairent depuis jeudi matin pour préparer les barquettes. En tout, 80 personnes sont mobilisées pour éplucher une tonne de pommes de terres, découper 350 camemberts. Les produits proviennent intégralement de dons d'agriculteurs, de chefs d'entreprise locaux mais aussi de particuliers qui viennent parfois donner un paquet de lardons ou un camembert.

Les barquettes sont vendues 5 euros pièce, l'intégralité des recettes sera reversée au Téléthon. L'an dernier le Tartithon avait rapporté plus de 6000 euros.