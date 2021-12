Téléthon : une écharpe géante de soixante mètres accrochée au clocher de l'Abbaye de Brantôme

Il a fallu 2.800 pelotes pour tricoter cette écharpe de soixante mètres de long et des pompiers du Grimp pour l'accrocher au clocher de l'Abbaye de Brantôme en Dordogne. Le défi a été lancé et relevé non sans mal pour le Téléthon ce mercredi 1er décembre. La pluie a compliqué l'installation de l'écharpe. Le tissu a été alourdi par la pluie et l'écharpe s'est déchirée au moment de son installation. Il a fallu demander de l'aide aux habitants de Brantôme qui ont recousu l'écharpe à l'aide de fil de fer et de ficelle à boudin.

