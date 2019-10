"La meilleure boulangerie de France" à Dijon : les clients en raffolent !

C'est officiel, la meilleure boulangerie de France est dijonnaise. C'est "Du Pain Pour Demain" de Louis Tortochot qui remporte la célèbre émission de M6. Installée rue de Bruges, cette boulangerie utilise des farines Label Rouge, bio locales et des variétés anciennes. Et ça plaît aussi aux clients !

Dijon, France

Cocorico : "La meilleure boulangerie de France" est en Côte-d'Or ! C'est la boulangerie "Du Pain Pour Demain" à Dijon qui remporte la finale de la célèbre émission de M6. Durant neuf semaines, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre ont sillonné la France pour départager 90 boulangeries.

Pourquoi ce succès ?

Après ce grand tour de France, neuf d'entre elles se sont qualifiées pour la grande finale nationale. Et à l'issue des différentes épreuves cette semaine, ce vendredi, c'est donc "Du Pain Pour Demain" qui est officiellement sacrée "meilleure boulangerie de France". Nous nous sommes rendus dans la boulangerie pour demander l'avis des clients.

Marie et Fabrice sont fans de cette boulangerie, ils suivent aussi l'émission de M6, ils sont très heureux que "Du Pain Pour Demain" ait été récompensée par ce titre de meilleure boulangerie de France © Radio France - Thomas Nougaillon

"Du pain comme avant avec de la bonne farine !"

Les clients, justement, ne sont pas vraiment surpris. "On fait des kilomètres pour venir là, on achète notre pain ici tout le temps parce qu'on trouve qu'il est très bien" commente ce monsieur. "On a essayé beaucoup de pains à Dijon, mais la baguette qu'on prend se conserve bien" renchérit son épouse. "Énormément de choix, le pain est excellent, un goût particulier qu'on ne trouve pas ailleurs" explique un client qui quitte la boutique, deux baguettes sous le bras. Comme en écho, une dame poursuit : "il a le goût du pain, il sent bon le vrai pain, le pain qu'on a connu avant, avec de la bonne farine, il est croustillant, c'est le bon pain Français comme on l'aime ! Vous en voulez un morceau ?" demande-t-elle gentiment.

Les clients se bousculent chaque jour dans cette boulangerie, parfois la queue arrive jusqu'au trottoir © Radio France - Thomas Nougaillon

France Bleu vous offre le petit déjeuner ce lundi

Viennoiseries, baguettes, ce lundi 28 octobre 2019 au matin France Bleu Bourgogne vous offre « le petit déj » chez « Du pain pour demain », la meilleure boulangerie de France. Soyez à l'écoute de votre radio à 6h15, 7h15, 8h15 et 9h45. La boulangerie "Du Pain Pour Demain" est située 31 rue de Bruges à Dijon.