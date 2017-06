Témoignage : "J'ai vu le loup à 30 mètres de moi, j'ai cru que j'allais finir comme mes brebis"

Une bergère des Rives (Hérault) témoigne ce mercredi sur France Bleu Hérault. La semaine dernière alors qu'elle gardait son troupeau, elle a vu le loup s'en prendre à ses brebis. Elle a pensé que sa seule présence le ferait fuir, mais le loup l'a coursée avec son troupeau. Une énorme frayeur.

Brigitte Muret et son mari sont éleveurs aux Rives (au nord de Lodève) depuis 1987. Ils ont aujourd'hui environ 450 brebis. Vendredi dernier, Brigitte Muret gardait son troupeau lorsqu'elle a aperçu un loup qui s'en prenait à deux de ses bêtes. Elle a tenté de le faire fuir en criant, mais le loup est resté insensible à ses cris dans un premier temps. Elle s'est donc mise à courir pour fuir. Le loup a finalement rebroussé chemin. Brigitte Muret témoigne sur France Bleu Hérault.

"Après deux attaques, on avait décidé de surveiller le troupeau toute la journée, une sorte de plan Vigipirate, pensant qu'avec la seule présence de l'homme, le loup ne se montrerait pas"

" Il faut remettre les choses dans son contexte, nous avons eu trois attaques de loup successives, à une semaine d’intervalle. La première fois, on a eu deux brebis attaquées, une dévorée et l’autre qui est morte des suites de ses blessures. La semaine suivante, quatre brebis ont été tuées et 5 blessées. Et là, on a pu constater des blessures très profondes qui ont montré que le loup était en cause. Donc on a pris le parti de surveiller nos bêtes puisqu’on m’avait assurée que la simple présence humaine ferait que le loup ne se montrerait même pas. Donc je me suis mis à garder les brebis 10 heures par jour, c’est comme si je disais, tu vas passer 10 heures par jour à faire le plan Vigipirate sous la tour Eiffel parce qu’un terroriste peut venir. Donc vous voyez ce que ça peut donner dans l’organisation de la vie familiale et sociale, mais on a pris ce parti parce qu’on veut protéger nos animaux."

"Au départ ma présence ne le dérangeait pas du tout, mes cris étaient inefficace"

"Mais vendredi dernier, sur le coup de 10 heures du matin, j’étais au milieu du troupeau, j’ai aperçu un animal qui pourchassait mes bêtes, j’ai tout de suite pensé au loup, j’ai pris le temps de l’observer avant de pousser des cris pour essayer de le faire fuir, mais c’était totalement inefficace, il était en train de chasser et ma présence ne le dérangeait absolument pas. Les brebis sont venues de se réfugier autour de moi sans doute pour que je les protège, mais je ne savais plus quoi faire."

"Je ne dis pas que le loup me visait, mais j'étais dans son tableau de chasse et j'ai eu très peur, je pensais aux cadavres de brebis et je me disais que j'allais finir de la même façon. Il a fini par me capter et a fait demi-tour"

"Alors on s’est mis à fuir ensemble mais comme elles courraient plus vite que moi, je me suis retrouvée en queue de troupeau avec le loup qui nous pourchassait. J’ai eu très très peur qu’il s’en prenne à moi. Là je me suis mise à hurler tout en courant. Il était à une trentaine de mètres de moi. Et là à ce moment-là, il m’a captée et il s’est arrêté net. Je courais mais je me retournais régulièrement pour voir où il était. A un moment j’ai tellement crié qu'il s’est arrêté, il m’a regardé, il a eu un moment d’hésitation et il est parti très tranquille. Là j’ai les nerfs qui ont lâché, j’avais mon téléphone à la main, mais avant de pouvoir appeler quelqu’un, il s’est passé un moment car j’étais tétanisée. Je pensais aux cadavres de brebis qu’on avait retrouvés et je me disais que j’allais finir de la même façon.

"Je me disais qu'il ne ferait pas la différence entre les brebis et moi"

"Les pro loups disent qu’il est craintif, alors oui je l’ai fait fuir, mais à quel prix ! La scène a duré sept minutes. Je me disais il ne va pas faire la différence entre les brebis et moi, il va s’en prendre aux plus faibles et la plus faible c’était moi puisque je courais moins vite. Si les brebis étaient parties de l’autre côté je ne dis pas qu’il m’aurait pourchassée, mais là j’étais dans son tableau de chasse, j’étais là au mauvais moment au mauvais endroit et il y avait une probabilité pour qu’il s’en prenne à moi."

"Je ne me sens plus en sécurité mais je n'ai pas l'âme d'un chasseur, je ne veux pas prendre un fusil"

"Moi je ne me sens pas en sécurité, je continue de garder mes bêtes mais je n’ai aucun moyen pour l’éloigner. On me dit de prendre un fusil mais je n’ai pas de permis de chasse, je ne suis pas chasseuse, même à la fête foraine je n’ai jamais tiré sur des canards en plastique. Je n’ai pas le permis de chasse et je n’ai pas l’intention de le prendre. Je veux faire mon travail, en paix."

"Il faut arrêter de dire que le loup craint l'homme, le loup s'adapte"

"Je ne veux pas mettre la psychose, mais il faut arrêter avec le discours sur le loup et dire que c’est animal craintif qui craint l’humain. Peut-être qu’il craint l’humain mais de moins en moins. Le loup s’adapte et il faut en tenir compte. Il faut mettre en garde les bergers. Je ne sais pas ce qu’il faut faire, garder les bêtes avec des pétards ou autre, moi c’est ma voix qui a fini par le faire fuir, alors il faut peut-être avoir des trompettes, des sifflets pour les faire fuir. "