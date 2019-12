TEMOIGNAGES : à Rennes, un an après, vont-ils retenter le Bombermaxxx ?

Rennes, France

Souvenez-vous, c'était il y a un an. Huit inconnus passaient une soirée entière, près de 9 heures, en l'air, à 50 mètres du sol, la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce sont les rescapés du Bombermaxxx, ce manège à sensation forte était resté coincé à cause d'une panne technique le soir du 31 décembre 2018 à la fête foraine de Rennes esplanade Charles de Gaulle. Une panne technique qui a entraîné l'intervention des pompiers, d'un hélicoptère, et d'une équipe du GRIMP (Groupement de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux). Au final les huit "naufragés" sont redescendus sain et sauf.

"Un réveillon qui restera dans ma mémoire"

Une expérience unique, qui, un an après, continue d'accompagner au quotidien ceux qui étaient là-haut. "Tout au long de l'année on m'en a parlé, même des amis que je n'avais pas vu depuis longtemps !" s'exclame Nicolas, 48 ans. Il avait été le premier à descendre alors qu'il était monté dans la nacelle avec son fils. "A chaque fois on raconte la soirée de manière un peu différente" confie le quadragénaire.

Nicolas et son fils sont des "rescapés" du manège © Radio France - Maxime Bossonney

Une expérience qu'il raconte avec le sourire, car selon lui "ce n'est pas un mauvais souvenir, mais un réveillon qui restera a jamais dans sa mémoire". Surtout que Nicolas a pris l’événement avec philosophie : "On va dire que l'année 2018 a mal terminé, et elle a bien commencé puisque personne n'a été blessé ce soir-là" explique-t-il.

Et quand on lui demande ce qu'il compte faire pour ce réveillon du 31 décembre 2019, la réponse est simple : "une petite soirée au cabaret avec ma femme, tranquille et au chaud !". Pas de Bombermaxxx pour lui donc !

Remonter dans la nacelle ? Pourquoi pas !

Léo de son côté hésite. Lui aussi est un rescapé du manège, il avait même fêté son anniversaire, ses 17 ans, alors qu'il était coincé à plus de 50 mètres de hauteur. "Être tout en haut, voir d'aussi près un hélicoptère, être au contact des pompiers c'était une expérience incroyable" confie le jeune homme.

Certains ont même reçu des entrées gratuites pour les manèges © Radio France - Maxime Bossonney

Lui aussi a eu du mal à se détacher de cette nuit de la Saint-Sylvestre : "C'est la première chose dont les gens me parlent, même des amis qui habitent à l'étranger" dit-il. Et preuve que l'expérience l'a marquée, il a depuis un léger malaise quand il approche de la fête foraine de Rennes, où il a désormais des tickets gratuits pour les manèges : "maintenant quand je vais dans une attraction je ressens une sorte de gène, je me sens pas bien je ne veux pas rester coincé encore un fois !"

Mais Léo pourrait tenter le diable. Il a gardé contact sur Facebook avec d'autres naufragés du Bombermaxxx, et ils se sont donné rendez-vous cette année à 21h30 (l'heure a laquelle la nacelle s'est coincée) pour remonter dans le Bombermaxxx ! En espérant que le tour de manège soit moins long cette fois !