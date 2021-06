Témoignages : des anciens du sous-marin Le Redoutable se retrouvent à Cherbourg et racontent la vie à bord

Le Redoutable est le premier SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d'engins) construit par la France. Il fait partie d'une classe de sous-marins qui comprenait 6 navires. Propulsé par un réacteur nucléaire à eau pressurisée, il emportait 16 missiles à tête nucléaire et était armé par un équipage de 135 personnes. Sa construction a débuté en 1964 et il est entré en service en 1971. Il a été désarmé en décembre 1991.

Il y a deux ans des anciens du Redoutable ont eu envie de revenir le voir tous ensemble ici à Cherbourg. Il y aurait dû y avoir un grand rassemblement mais en raison du COVID il était difficile d'organiser quelque chose de grande ampleur. Mais Jean-François, Claude et Daniel eux ont quand même décider de se retrouver ce lundi à Cherbourg pour évoquer le bon vieux temps passé à bord du sous-marin. Ils ont travaillé ensemble dans les années 70 au sein du Redoutable. Aujourd'hui ils habitent Orléans, Toulouse ou encore Grenoble mais ils n'ont jamais oublié le Redoutable ni les copains.

- Daniel Brignonne habite aujourd'hui Grenoble et même s'il est conscient des contraintes qu'il y a à bord d'un sous-marin, pour lui c'était une belle histoire d'amour...avec laquelle il fallait aussi concilier vie familiale :

Je suis rentré dans la marine à 17 ans tous les amis d'enfance je en les ai pas vu pendant une trentaine d'années. On part pendant 75 jours, on est sous l'eau moi j'étais dans un autre monde à l'extérieur c'était les contraintes et quand j'étais à bord du sous-marin pour moi c'était le paradis. On était pas embêté et on commençait à stresser 15 jours avant d'arriver parce qu'on ne savait pas quel jour ce serait ce n'était jamais annoncé à l'avance. D'être aujourd'hui sur ce bateau...J'aimerais bien re-larguer les amarres et on redémarre. Je repartirai...