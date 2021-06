Tension aux urgences du CHU de Limoges : "Une nuit 50 patients ont dormi sur des brancards"

L'image avait marqué les esprits. Début avril, des tentes avaient été installées sur le parking du CHU de Limoges pour mettre à disposition des lits supplémentaires. Un mois et demi plus tard, ces tentes sont toujours là, "elles ne servent pour le moment à recevoir des patients, mais on a mis sous ces tentes des personnes de plus de 90 ans. Un soignant nous dit qu'il a reçu une dame de 92 ans, c'était la première fois qu'elle faisait du camping. Est-ce que l'hôpital sert à faire du camping ? " interroge Fabienne Deconchat, secrétaire départementale de la CFDT Santé Sociaux de la Haute-Vienne.

"Les patients sont parfois nombreux installés sur ces places précaires, situés parfois non loin des sanitaires. Une nuit, une cinquantaine de patients ont dormi sur des brancards", s'alarme Fabienne Deconchat.

En réaction à ces conditions de travail difficiles, une quarantaine d'agents étaient en grève ce mardi, à l'appel de la CFDT. Le syndicat a déposé un préavis reconductible d'une heure tous les jours jusqu'à vendredi.