Téo Lavabo chante Chipolata pour annoncer la fête de la saucisse en Dordogne

Le chanteur de Chipolata pour la fête de la saucisse, cela avait du sens pour le comité des fêtes de Saint-Geniès. Après avoir diffusé et rediffusé la chanson de Téo Lavabo l'an dernier, les organisateurs ont décidé pour cette 14e édition d'écrire au chanteur afin qu'il enregistre une version spéciale périgourdine.

Le comité a acheté une vidéo promotion pour 50€** au chanteur-youtubeur Téo Lavabo.

"Chichi Popo Latata" à Saint-Geniès

Chloé Lamaze, chargée de communication du comité justifie ce choix. "Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui font des vidéos dédicacées. Il suffit d'aller sur certains sites bien connus et bien sécurisés pour payer une petite vidéo promotion." Pour l'occasion, Téo Lavabo a ressorti son costume de chipolata. Il a entonné son air célèbre air "Chichi Popo Latata" sur la fête de la saucisse de Saint-Geniès. "On a fait en sorte que ce soit bien pour promouvoir la fête, sachant qu'on est sur la même idée. On reste bien dans le thème" rassure Chloé Lamaze

Lors des dernières éditions, le comité des fêtes de Saint-Geniès avait fait plusieurs fois référence à cette chanson. "Dans la vidéo promotion de l'année dernière, on l'a utilisée, rappelle Chloé Lamaze. Donc on a trouvé que c'était assez rigolo de le reprendre et de continuer un peu cette logique au niveau de l'histoire."

Au programme du 18 au 20 août, à Saint-Geniès, un concours de pétanque, soirée mousse, des concerts et ... des dégustations de sandwich saucisses. Il y en aura plus de 3 125 selon l'organisateur.

