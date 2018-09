Saint-Julien-des-Points, France

Il existe en Lozère un lieu pour se retrouver spirituellement. Un lieu pour se couper du monde, se déconnecter, éteindre son téléphone portable ou encore ne plus ouvrir sa boite mail. Le Skite Sainte Foy est un monastère orthodoxe. Il surplombe la Vallée Longue et se présente comme une ferme fortifiée en pierres de schiste avec des toits en lauzes et des ouvertures sur une cour intérieure, d’où jaillit une source. Construit sur le rocher, au milieu d’une propriété en terrasses de trois hectares, le skite comporte des vestiges celtes (cupule), une tour à signaux du XIe siècle et des bâtiments d’un ancien prieuré bénédictin du XVIe. La chapelle est décorée de fresques avec des vitraux contemporains et d’une mosaïque. Le jardin est orné de nombreuses sculptures et les allées d’une exposition photos en grand format montrant le même lieu à différents moments de l’année. Les moines pratiquent une culture biologique. De nombreuses restaurations témoignent du respect du paysage et de la tradition du bâti cévenol.

Bienvenue au monastère des frères Jean et Joseph

Depuis plus de 20 ans Le monastère est tenu par deux moines orthodoxes : Frère Jean et Frère Joseph. Les deux moines accueillent des pèlerins, des artistes ou encore des chefs cuisiniers fatigués et stressés pour des retraites spirituelles. Les pèlerins sont accueillis par les frère Jean et Joseph pour des retraites de deux ou trois jours. Ils viennent pour se ressourcer, explique Frère Jean : "Ce sont des gens qui ont des vies folles, chanteur, acteur, il y a des chefs cuisiniers étoilés sous pression qui recherchent ici le silence, le calme, la paix, la sérénité, la beauté. Ils viennent pour se retrouver."

Frère Jean est arrivée au monastère en 1996. Dans une ancienne vie, celui qui s’appelle en réalité Georges était photographe. Il a travaillé pour de grands journaux. Dans sa jeunesse, Frère Jean a parcouru le monde pour immortaliser des stars comme Salvator Dali. Sa vie va changer à l’âge de 33 ans.

"C’est sur un reportage au mont Athos en Grèce que ma vie a changé : j’ai été frappé par la foi."

"J’avais 33 ans, j’étais heureux dans ma vie. Je suis entré dans un monastère où il y avait des crânes un peu partout. Et j’ai été frappé par cette réflexion qui m’était jusque-là inconnue : Un jour, je vais mourir. Alors je me suis posé cette question, qu’est-ce qui est important pour moi ? C’est devenu une évidence. En deux secondes, je suis devenu moine”, explique l'ancien photographe.

Après des années passées aux côtés de son père spirituel, Père Séraphim, au monastère orthodoxe Mar Saba, à quelques kilomètres de Bethléem dans le désert de Judée, Frère Jean poursuit son chemin à travers le monde, avant de poser ses valises avec Frère Joseph, au monastère Skite Sainte-Foy en 1996. Aujourd’hui la vie de Frère Jean n’est plus la meme. Tous les jours, il partage son temps entre la prière, son jardin et la cuisine.

"Le jardin est pour nous essentiel et on a un rapport très doux avec la nature parce que la nature est un livre écrit par la main de Dieu. Le jardinier ne cultive pas les salades, le jardinier cultive la terre dans l’écoute des nuages, de la lune et du temps. "

Avec le temps, Frère Jean est devenu un expert dans l’art de la cuisine : "J’essaie d’inventer des plats et je m’exprime grâce à la cuisine. C’est pour cette raison que pour moi le repas est très important, c’est un moment de convivialité. Face à un bon plat nous sommes tous frères", confie-t-il.

Pendant que Frère Jean s’occupe du jardin et de préparer les repas, Frère Joseph, lui, s’occupe des travaux du monastère. Depuis son arrivée, il est devenu un expert dans l’art oublié de la pierre sèche : "Je fais ce que faisaient les bergers autrefois, en gardant les chèvres. Je restaure les pierres et je déplace les pierres."

Dans une autre vie, Frère Joseph vivait à Paris et travaillait à la Défense. Cadre supérieur dans une grande entreprise de pétrole, Frère Joseph avait le sentiment de vivre hors sol.

"Ma vie était différente, j’avais une belle carrière mais j’avais le sentiment que tout était superficiel. Je n’ai pas fui ce monde, j’ai simplement était appelé par un autre monde."

La cloche sonne, c’est l’heure du repas. C’est Frère Jean qui a cuisiné comme à chaque fois. Au menu ce midi, soupe de concombre et gratin de potimarrons, avec évidement des légumes du jardin. Et pour le dessert, compote de pomme au rhum et figues au miel. Si la cuisine et la restauration du monastère occupent la majorité du temps des deux moines, la prière est aussi très importante : deux offices le matin et deux offices le soir.

Ce jour là, Jacques, photographe, est de passage pour une retraite de deux jours. Même s'il n’est pas croyant, Jacques assiste aux offices par respect : "Je trouve les chants slavons très bons et pas besoin d’avoir la foi pour être touché", explique cet habitué des lieux, qui vient ici pour se déconnecter. "Regardez : moi, je n’ai pas pris mon téléphone portable ni mon ordinateur, écoutez comme c’est calme ici. Et ce monastère, il a quelque chose de reposant. Il y a des ondes positives et j’aime bien ça. Ça me permet de réfléchir plus sereinement surtout quand j’ai une décision importante à prendre."

Le Skite Sainte Foy est un lieu de retraite et de prière orthodoxe dans les Cévennes. Il dépend canoniquement de l'archevêché russe en Europe occidentale, dans l'obédience du patriarcat œcuménique de Constantinople.

L’accueil des fidèles, des pèlerins ou des membres de la Fraternité Saint Martin ne se fait que sur confirmation préalable. Le monastère n’accueille pas les visiteurs de passage ni pour un repas, ni pour un hébergement. Les pique-niques dans le jardin sont autorisés sous conditions. Le monastère est fermé du Noël orthodoxe jusqu’au début du Grand Carême. Les animaux ne peuvent accéder ni à la chapelle ni à la cuisine.

Informations visites : Visite libre et gratuite du jardin. Visite accompagnée d’un moine et uniquement sur rendez-vous pour le monastère du mardi au vendredi de 14h à 17h. Visites à thèmes possibles : art sacré, écologie, spiritualité, photographie, bâti à pierres sèches. Pas de tarif imposé pour l’entrée mais une offrande respectueuse pour la visite est reçue avec reconnaissance.

