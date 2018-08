Territoire de Belfort, France

Partis de Londres le 5 août, les concurrents sont arrivés en France par Calais. Au volant de voitures de luxe très puissantes, ils ont ensuite pris la route en direction de Bâle. Après avoir emprunté la nationale 1019 en Haute-Saône, ils sont donc arrivés dans le Territoire de Belfort, mais les gendarmes, prévenus de leur arrivée par leurs collègues des départements précédents, les attendaient sur l'A36 entre les sorties 12 et 14.

A 150 km/h au lieu de 110

C'est d'abord un organisateur de la course qui a été interpellé, avec, dans son Audi, 2 journalistes de Canal+ en reportage. Il venait de doubler, sur un zebra, une voiture de gendarmerie banalisée. Un peu plus tard, les gendarmes arrêtent le conducteur d'une Maclaren lancée à 146 km/h au lieu des 110 autorisés. Il évite de justesse la suspension du permis de conduire mais pas l'amende, 135 euros à payer immédiatement comme le veut la loi pour les conducteurs étrangers. Une concurrente Californienne, elle, n'a pas échappé à la suspension de permis. Elle a été interceptée au volant d'un 4x4 Mercedes à 150 km/h. C'est finalement un autre conducteur qui a pris le volant de la voiture pour poursuivre la course en direction de Bâle puis de Milan.

Un petit cercle très fermé et très organisé

Contrairement à d'autres rallye qui traversent le Territoire de Belfort, le Gumball 3000 ne demande aucune autorisation à la préfecture et ne prend pas non plus la peine d'informer les autorités de son passage. "C'est un petit cercle très fermé, explique le Lieutenant Barrière qui dirige le peloton motorisé de gendarmerie du Territoire de Belfort. Ils sont très organisés. Les itinéraires sont révélés au dernier moment pour éviter d'alerter les forces de l'ordre. On a même vu une voiture qui allait sur chaque pont de l'A36 autour de Belfort pour vérifier les contrôles de gendarmerie. Leur règlement, sur leur site internet, précise pourtant que c'est un rallye de régularité, qu'il ne doit pas y avoir de compétition entre les participants et que le code de la route doit être respecté sous peine d'exclusion. Mais dans les faits, on voit bien qu'il y a des excès de vitesse."

Autour de 60 000 euros de frais d'inscription

Cette course réunit chaque année de très riches amateurs de voitures, dont des stars comme l'ancien comédien d'Alerte à Malibu David Hasselhoff. Pour cette édition entre Londres et Tokyo, qui inclut un transfert des concurrents et de leurs voitures par avion vers le Japon, chacun a déboursé entre 55 000 et 67 000 euros.

Sinon il y a l’acteur @DavidHasselhoff avec sa femme dans sa K2000. 🤖 #Gumball3000pic.twitter.com/rV3EE1I7Pq — Johan Lelièvre (@jojol67) August 5, 2018

Les participants sont attendus à Tokyo le 11 août.