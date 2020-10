Territoire de Belfort : l'association Handi'chiens cherche des familles d'accueil bénévoles

C'est la raison d'être de l'association Handi'chiens : former et éduquer des chiens d'assistance pour personnes handicapées. Dans le Territoire de Belfort, l'association Handi'chiens recherchent des familles d'accueil. Elles seront chargées d'éduquer bénévolement et de sociabiliser des chiens qui partageront ensuite le quotidien des personnes handicapées.

Apprendre à ouvrir une porte, à ramasser un objet au sol

Dans le département, l'association a nommé une déléguée : Karine Babin de Châtenois les forges est chargée de trouver des familles d'accueil avec lesquelles elle sera en contact permanent pendant dix huit mois pour du conseil dans la façon d'éduquer l'animal. " Il y a la marche en laisse, les ouvertures de porte. C'est apprendre à un chien de venir faire un calin sur les genoux. On leur apprend toutes les situations que peut rencontrer la personnes handicapée au quotidien. On donne des clés au chien pour que ça se passe bien et que ce soit un beau duo. Que le chien devienne son ami. Nos chiens sont des labradors et des goldens, on a aussi quelques caniches royaux. Ce sont des chiens qui sont proches de l'humain. Pour eux, c'est du jeu ! ", explique la déléguée de l'association, elle même famille d'accueil pour Praline, très beau labrador à poil brun.

Quand on n'a pas l'usage de ses jambes, c'est précieux d'avoir un ami qui en a quatre ! - le slogan de l'association

Après le passage en famille d'accueil, les chiens retournent ensuite dans un centre avec des éducateurs spécialisés avant d'être confier aux bénéficiaires, personnes handicapées. Ils restent en famille d'accueil jusqu'à ses 18 mois. Après un dernier test auprès d'éducateurs spécialisés, il devient l'ami, le compagnon et l'aide de tous les jours d'une personne handicapée. C'est grâce à l'antenne belfortaine de l'association Handi'chiens que Mélanie alsacienne a pu avoir un chien près d'elle. Elle vit dans un fauteuil électrique et ne pourrait plus se passer de Nestlé, son labrador noir. " Dès qu'il y a quelque chose qui tombe par terre, il me le ramasse. Il m'ouvre les portes. Et vis à vis de la société, cela crée un lien. On vient plus me voir, on vient plus communiquer avec nous. C'est un compagnon de vie. Quand il y a des jours ou ça ne va bien pas, il est là. Il nous rassure", explique la jeune femme qui vit seule en appartement. Son chien ne la quitte jamais. Il sait par exemple qu'il doit aboyer si sa maîtresse rencontre un gros problème.

Comment faire pour devenir famille d'accueil ?

L'association Handi'chiens recherche des familles d'accueil dans le Territoire de Belfort. Il s'agit d'éduquer bénévolement et de sociabiliser de futurs chiens d'assistance chez vous pendant dix huit mois. " Il faut d'abord avoir envie de le faire. C'est comme un chien de famille", explique la déléguée départementale. Si vous êtes intéressés, contacter : Karine Babin au 06.61.68.45.26 ou par mail : karine.fabrice@net-c.com.

L'association Handi'chiens recherchent des familles d'accueil dans le Territoire de Belfort - Reportage Nicolas Wilhelm Copier

L'association Handi'chiens forme prés de 150 chiens par an.