Tête coupée et guillotine : des objets de magie vendus aux enchères à Bordeaux

Après 30 ans passés à chiner dans les brocantes, Thierry Goujon et sa femme raccrochent la magie et vendent leur collection d'objets anciens aux enchères. Curiosités et morceaux d'histoire seront en vente vendredi à l'hôtel de vente des Chartrons à Bordeaux.

Thierry Goujon, du duo de magiciens US Magic a assemblé une collection de plus de 1000 mètres carrés en 30 ans de carrière. Il en vend une partie aux enchères ce vendredi.

Bordeaux - France

Ils quittent le monde de la magie pour le doux soleil des Caraïbes et vendent leur collection d'objets de prestidigitation. L'ex duo de magiciens US Magic venus de La Rochelle vend près de 600 pièces aux enchères aux Chartrons à Bordeaux ce vendredi 26 avril.

Un mannequin lévite au-dessus d’une rangée de sabres, des fleurs apparaissent au milieu d’un bouquet fait de plumes de perroquet... Tout doit partir pour le collectionneur et ancien magicien Thierry Goujon, qui a décidé de tirer un trait sur la magie. La collection, Thierry et sa femme Sylvie l'ont constitué au fil des brocantes et des magasin d'antiquités, pendant trente ans.

A droite, la catalepsie des sabres, au dessus desquels le cobaye lévite. A gauche, des bouquets dans lesquels les fleurs apparaissent. Au mur, des affiches qui retracent 50 ans d'histoire. © Radio France - Fanny Ohier

La pièce la plus ancienne date de 1880 environ, c'est une mallette de magie pour les enfants de l'époque. La plus récente, cet énorme chapeau gonflable d'où sortent deux oreilles de lapin, a plus ou moins vingt ans. Les pièces sont estimées entre 50 et 600 euros, une fourchette de prix qui laisse la place aux amateurs comme aux initiés de faire leurs offres.

André, marionnettiste à Bordeaux, s'intéresse au décor peint qui représente un salon. "Je l'utiliserai pour mon théâtre", explique-t-il. "J'ai envie de tout acheter mais c'est le porte-monnaie qui ne suit pas !", dit-il en riant. A côté, le Monsieur Loyal d'un cirque célèbre et collectionneur passionné, aimerait s'offrir son premier tour de prestidigitation pendant la vente "pour faire disparaître certains objets et les ramener chez moi," explique-t-il en riant.

La tête coupée, utilisée par le magicien Bénévol dans les années folles. © Radio France - Fanny Ohier

Deux pièces maîtresses de cette exposition, selon l'expert et ami du collectionneur, Christian Rouleau. La tête coupée du magicien Bénévol, qui officiait place des Quinconces à Bordeaux pendant les années folles. Cette pièce unique, copie de la tête du magicien, est estimée à 600 euros. Thierry en espère le double. "L'affiche bleu" du magicien Carrington aussi, est l'un des dix exemplaires existant.