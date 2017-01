A Thaon-les-Vosges, un bain d'eau glacée pour la nouvelle année

C'est bien connu, les Vosgiens n'ont jamais froid aux yeux. Ils n'ont jamais froid tout court. Ils l'ont prouvé encore une fois ce dimanche midi, 1er janvier 2017. Pour fêter la nouvelle année, une quinzaine de copains ont tenté le grand plongeon dans une eau à zéro degré. Frisson garanti.

Ils sont fous ces Vosgiens. Pour la sixième année consécutive, les sportifs de Thaon-les-Vosges se sont jetés à l'eau pour fêter la nouvelle année. Ils étaient une quinzaine ce dimanche midi à piquer une tête dans une eau presque gelée. Un événement complètement dingue organisé par l'association Thaon Triathlon.

Encore plus froid que les autres années

C'était la première fois que le grand bain se déroulait au Domaine des Lacs. Les années précédentes, les membres de l'association donnaient rendez-vous à Chavelot. Cette année, sur les berges, les arbres étaient blancs de givres. L'air était frais. Encore plus frais que les autres années, paraît-il.

Oui, oui, c'est bien ça : zéro degré dans l'eau, -3 à l'extérieur © Radio France - Lucas Valdenaire

Le thermomètre était formel : il faisait moins 3 degrés dehors, zéro dans l'eau. Il fallait donc se faire violence. Et ils l'ont fait... déguisés en plus ! Parmi les courageux, il y avait Charlie, 66 ans, le vétéran du club : "vous savez, j'ai déjà fait le mont blanc, alors ce n'est pas ça qui va m’arrêter. C'est sur qu'on a froid. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a si froid. On sera peut-être content d'être dans l'eau. Il fera meilleur dedans."

De toute façon, les triathlètes sont un peu tarés. Surtout à 66 ans vous allez me dire !

Charlie, le vétéran de 66 ans, est de la partie depuis le début de l'aventure, il y a 7 ans ! © Radio France - Lucas Valdenaire

Un bain de midi dans une eau quasi-gelée, un lendemain de nouvel an ? Aucun problème pour Charlie : "oh vous savez, quand on promet aux copains... on vient !"

Là, j'ai quand même un peu mal aux cheveux mais tant pis !

"Là, j'ai un peu mal aux cheveux, mais tant pis !" - Charlie, 66 ans

Greg le pingouin et Brice de Nice

Même monsieur le Maire de Thaon-les-Vosges a fait plouf. Dominique Momon était fier d'accueillir pour la première fois ce bain de la nouvelle année chez lui, au Domaine des Lacs :

Jusqu'à la dernière minute je ne savais pas si j'allais relever le défi, et bien je l'ai relevé ! Après une sensation d'extrême fraîcheur au niveau des pieds, on était bien dans l'eau. C'était magnifique. En plus, avec le feu et le vin chaud pour se réchauffer. Bravo à eux !

"J'ai relevé le défi !" - Monsieur le Maire de Thaon-les-Vosges

Après un bain de quelques secondes et une belle photo de famille, tout le monde revient en courant autour du feu. Les doigts de pieds et les mains sont gelées mais le vin chaud est là pour réconforter.

Températures extrêmes ? Pas de problème pour Greg le Pingouin © Radio France - Lucas Valdenaire

Brice de Nice, cheveux oranges au vent, n'a toujours pas trouvé sa vague. Greg le pingouin, lui, se voit décerné le prix du meilleur déguisement. Le voilà inscrit gratuitement au prochain triathlon XL de Thaon-les-Vosges. C'est l’événement de l'année pour l'association. Ce sera le 9 juillet prochain. Les inscriptions seront ouvertes au mois de février.

Un événement à revivre ici :

Retour sur ce bain du nouvel an à Thaon-les-Vosges

En costume et en couple, c'est encore mieux ! © Radio France - Lucas Valdenaire

Personne en short de bain cette année : sécurité avant tout © Radio France - Lucas Valdenaire

Le vin chaud après l'eau glacée © Radio France - Lucas Valdenaire

Le Triathlon XL de Thaon-les-Vosges sera organisé le 9 juillet © Radio France - Lucas Valdenaire

Oui, oui : il faisait bien -3 degrés dehors © Radio France - Lucas Valdenaire

"Une sensation de coup de ciseau sur la peau !" © Radio France - Lucas Valdenaire