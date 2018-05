Thaumiers, France

Au printemps 2015 déjà, plusieurs cyclistes avaient été la cible d'un rapace, et ce mercredi, une buse a attaqué un homme qui circulait à vélo. L'oiseau en cause niche probablement à proximité de cette petite route du lieu-dit Cogny et s'en prend aux humains pour protéger ses petits. Ce cycliste en a été quitte pour une belle frayeur : "C'est impressionnant, quand on ne s'y attend pas. Je n'ai rien vu ni entendu arriver. L'oiseau m'a attaqué par derrière, à la tête. Je me suis mis à crier pour effrayer l'animal qui est parti rapidement. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une buse, même si je ne l'ai pas vue."

Le casque de ce cycliste garde des traces de l'attaque par cette buse. © Radio France - Michel Benoit

Un conseil, n'oubliez pas votre casque si vous passez à vélo par là

Heureusement que ce cycliste arborait un casque sinon son cuir chevelu aurait été largement entaillé. D'ailleurs son casque porte les stigmates des serres de l'oiseau. Probablement, la même buse que celle qui s'était montrée agressive contre des cyclistes, il y a trois ans. La fille de ce cycliste avait d'ailleurs été prise pour cible par l'oiseau à deux reprises à cette époque : "Je l'ai eu hier au téléphone. En rigolant, elle m'a dit, ça y est, tu es rentré dans le club des victimes d'attaque de buse ! Ça va nous faire des bons souvenirs.". Tout devrait se calmer, une fois les oisillons sevrés. Les buses sont des animaux protégés, il est interdit de s'en prendre à elles.