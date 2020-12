Théâtres fermés : deux humoristes bordelaises retournent sur scène à la gare Saint-Jean

Les humoristes Anne et Sophie Cordin ont joué un sketch à la gare de Bordeaux pour prouver qu'il est possible de monter sur scène devant de nombreuses personnes dans le respect des gestes barrières.

"Si nous pouvons jouer dans une gare, pourquoi pas dans un théâtre ?" Deux sœurs bordelaises, Anne et Sophie Cordin ont dénoncé la fermetures des salles de spectacles lors d'une représentation improvisée en garde Bordeaux ce mardi.

Les humoristes ont dû annuler une dizaine de dates de leur spectacle "Les jumelles" depuis le début du deuxième confinement : "On devait jouer au Futuroscope, c'est reporté mais on ne sait pas quand, à Bordeaux également. Au mois de juillet on devait être à Avignon. Là, c'est tout le réseau qu'on aurait dû avoir à Avignon qu'on n'aura pas...".

Situation "injuste"

Anne et Sophie Cordin dénoncent une situation injuste : "On veut jouer, ça nous manque. On trouve ça injuste que les théâtres soient fermés alors qu'on peut circuler librement dans les grands magasins ou encore à la gare. On veut prouver qu'il n'y a aucun souci de jouer dans un endroit à partir du moment où on respecte les gestes barrières et qu'on fait la jauge réduite avec un siège séparé par groupe". Les conditions sanitaires dans une salle de théâtre sont même meilleures que dans un train où les gens "se retrouvent assis à côté d'autres personnes qu'ils ne connaissent même pas", ajoutent-elles.

Les deux humoristes ont donc joué un sketch de six minutes à la gare "pour le plaisir et faire plaisir". Elles ont également mené cette action dans le tramway et place de la comédie où quelques personnes ont eu la surprise de rencontrer celles qu'ils ont connues dans l'émission "District Z" ce mois-ci.