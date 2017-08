Le village de Theys cherche des noms pour ses rues

Les habitants de la commune du massif de Belledonne (Isère) ont jusqu’à la fin du mois de septembre pour proposer des noms pour les rues, chemins et impasses, car pour l’instant Theys n’en a pas, ou très peu.

Avec 42 kilomètres de voies communales et plus de 45 hameaux, Theys est une commune très étendues. Mais seules quelques rues du centre du village sont dotées d’un nom. Ailleurs c’est le nom du hameau qui fait foi.

Une galère pour les ambulanciers

Une situation qui pose des problèmes « On a eu beaucoup de demandes » explique Régine Millet le Maire de Theys « notamment au niveau des secours, quand il y a un secours chez nous c’est difficile de trouver les personnes donc il était important de mettre des noms et aussi des numéros ».

Trouver une maison à Theys quand on ne connait pas, cela peut parfois devenir une vraie galère, comme le confie Franck Chichignoud, ambulancier à Brignoud dans la vallée : « On peut nous dire après la forêt vous avez un chemin, vous tournez à droite, vous allez voir un abreuvoir vous tournez à gauche et puis vous verrez une maison aux volets bleus. Pas facile ». Si les postiers habitués du secteur s’y retrouvent, les livreurs sont aussi régulièrement perdus en montant à Theys.

Pour l'instant ce sont les noms des hameaux qui font office d'adresses à Theys © Radio France - Antonin Kermen

Bientôt une "impasse du Dahu" ?

La commune a donc sollicité les habitants pour qu’ils proposent des noms pour les différentes voies de leur hameau. Et les Tarins jouent le jeu, comme aux « Combes d’en bas » où Valdemar et ses voisins se sont réunis pour échanger : « c’est intéressant d’en parler entre nous, cela amène du sens ». Valdemar habitera peut être prochainement « l’impasse des combes d’en bas », ou « l’impasse de la fontaine perdue » quelques-unes des dénominations envisagées avec ses voisins. Ailleurs d’autres ont proposé « l’impasse du Dahu » en référence au mystérieux - et légendaire - animal.

La mairie validera les noms à l’automne, il n’y a presque aucune restriction « on a fait le choix ne pas retenir de nom de personnages, plutôt des noms historiques du hameau comme la grange, le moulin, ou des noms de la faune, de la flore, ou du patois » explique Régine Millet. La maire qui devra ensuite poser les plaques avec les noms de rues, et donner leurs numéros aux habitants.

© Radio France - Antonin Kermen