"J’ai une relation très proche avec mes bêtes" : Thibaut Pinot raconte sa passion pour les animaux

Dans un entretien accordé à la Fondation 30 millions d'amis, le coureur haut-saônois raconte sa passion pour les animaux. "Quand je traverse un moment difficile, je me réfugie auprès de mes animaux", explique-t-il.

Mélisey, France

Les animaux comme réconfort. Thibaut Pinot, le coureur de l'équipe Groupama-FDJ, 29 ans, originaire de Mélisey, en Haute-Saône a accordé un entretien au site 30millionsdamis.fr. Il y raconte sa passion pour les animaux et évoque le combat pour la protection animale.

Le Haut-Saônois vit avec quatre ânes, deux vaches, dix chèvres, dix moutons et deux chats - 30millionsdamis.fr

Ânes, vaches, chèvres, moutons...

À quand remonte son amour des animaux ? "Mes parents ont, toute leur vie, été accompagnés d’animaux, tout comme mes grands-parents avant eux. Depuis gamin, je baigne donc dans cette ambiance", explique-t-il. Le Haut-Saônois vit avec quatre ânes, deux vaches, dix chèvres, dix moutons et deux chats "Maya et Pupuce". Une liste visiblement non exhaustive !

Selfie avec un âne ! - 30millionsdamis.fr

J’ai une relation très proche avec mes bêtes"

"Je ne peux pas m’empêcher de porter secours à un animal en difficulté. Il m’est déjà arrivé de parcourir 30 kilomètres avec des chatons dans mon maillot de vélo !", confie-t-il. Les animaux lui apportent beaucoup. "Dès que je traverse un moment difficile, comme cette année sur le Tour, je me réfugie auprès d’eux… J’ai une relation très proche avec mes bêtes".

Comment s'appelle son chien ? - 30millionsdamis.fr

Un combat pour la protection animale qui lui tient particulièrement à cœur ? "La corrida", affirme-t-il. "C’est une chose que je trouve horrible (...) dès qu’il y a une pétition à relayer, je le fais. Même sur le Tour de France".

