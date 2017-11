Thionville : le cinéma Kinepolis fermé à cause de punaises de lits

De minuscules parasites obligent Kinepolis à fermer son multiplex de Thionville pendant cinq jours. La direction veut traiter toutes ses salles contre les punaises de lits. Des clients étaient ressortis de leur séance avec des boutons et des démangeaisons.

De ce vendredi et jusqu’à mercredi, les habitants de l’agglomération thionvilloise seront privés de cinéma, ou en tout cas ils devront faire plus de kilomètres pour se faire une toile. Une petite bête oblige le multiplexe Kinepolis de Thionville à fermer ses 10 salles pour les nettoyer de fond en comble.

Deux salles avaient été infectées par des punaises de lits, des clients étaient ressortis à la fin de l’été et en octobre avec des boutons et démangeaisons. Ces deux salles n’ont d’ailleurs pas rouvert. Mais face aux craintes et aux interrogations, Kineoplis a décidé de tout traiter.

Pour rassurer nos clients

C'est la première fois que l’enseigne de cinéma doit prendre une telle mesure. Et il y a plusieurs raisons à cela, Philippe Haloute est le directeur d'exploitation de Kinepolis France : "par principe de précaution, nous devons nous prémunir d’une réintroduction des punaises. Et puis, nous avons perçu une attente de nos clients, nous avons eu des questions, des retours face aux articles dans la presse. Nous allons donc nettoyer les salles par des procédés chimiques pour traiter les insectes et les housses. Cela a un impact commercial mais c’est nécessaire pour rassurer nos clients sur l’avenir".

Réouverture du multiplexe Kinepolis de Thionville prévue mercredi. D'ici là, les cartes d'abonnement et les billets sont utilisables dans les Kinepolis de Saint-Julien-Lès-Metz, Longwy et Nancy.