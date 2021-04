Thomas Pesquet a déjà photographié la Touraine depuis l'espace

En 2017 et en 2020, le spationaute Thomas Pesquet avait publié sur twitter deux photos de Tours prises depuis la Station Spatiale Internationale, pour vanter la douceur de vivre en Touraine.

Depuis l'espace, on distingue nettement la Loire et le Cher au milieu des habitations de la métropole de Tours

Vendredi 23 avril à 11H49 heure française, la fusée SpaceX s'élancera de Floride pour emmener Thomas Pesquet faire un nouveau séjour en orbite. Le français a déjà passé 196 jours dans l'espace, entre novembre 2016 à juin 2017, et quelques semaines avant la fin de sa mission, il avait posté sur son compte twitter cette photo prise depuis la Station Spatiale Internationale. Un cliché accompagné d'un commentaire en anglais qu'on peut traduire par :

"Tours, France. Je l'ai reconnu grâce à la Loire et au Cher...et à l'aéroport ;) Thomas Pesquet, 3 mai 2017

Plus de trois ans après son retour sur terre, Thomas Pesquet a publié un cliché pratiquement identique, l'été dernier. Cette fois, le commentaire était en français et principalement axé sur "la Touraine et sa douceur de vivre".

Après ce joli coup de pub sur ce compte twitter suivi par plus de 800.000 abonnés, le maire de Tours, Emmanuel Denis, avait lancé une invitation au spationaute, qui n'a malheureusement pas donné suite. Depuis la fin de sa première mission, on a eu connaissance d'une seule visite de Thomas Pesquet à Tours. Il s'agissait d'une visite privée à l'occasion d'une conférence sur les 100 ans de l'avion de chasse français, au centre des congrès Vinci, en novembre 2017.

Thomas Pesquet passera les six prochains mois à bord de la station spatiale internationale. Même si il est, cette fois, le chef de la mission Alpha, on espère que le Français trouvera encore un peu de temps pour nous offrir une photographie de la Touraine vue des étoiles.