Thomas Pesquet a emporté un artiste mayennais dans l'espace

C'est devenu une habitude depuis son premier voyage à bord de la station spatiale internationale, l'astronaute français Thomas Pesquet partage avec nous les photos de la Terre vue de l'espace. A l'occasion de sa nouvelle mission débutée le 23 avril dernier, il a aussi choisi de dévoiler les morceaux qui composent sa playlist musicale.

Degiheugi et son titre "Let me down"

Chaque jour, en partenariat avec la radio FIP, l'astronaute révèle un nouveau titre de cette liste sur les réseaux sociaux. Dimanche 9 mai, après avoir adressé des clins d’œil aux White Stripes, à Thérapie Taxi ou aux chanteuses de Brigitte il a choisi de mettre en avant l'artiste mayennais Degiheugi, installé près de Laval.

Le titre "Let me down" du producteur de musique hip hop a séduit le scientifique français, à la grande surprise du mayennais. "C'est une sacrée surprise et un sacré coup de pub," réagit Degiheugi alias Jerôme Vildaer sourire aux lèvres.

"Je l'ai découvert sur les réseaux et se dire que sa musique est jouée dans l'espace c'est très flatteur, surprenant et improbable. J'ai écrit un petit message de remerciements à Thomas Pesquet et je l'ai félicité et soutenu pour tout ce qu'il a fait au cours de ces dernières années," conclut le producteur de musique dont le dernier album "Foreglow" est sorti le jour du départ de Thomas Pesquet !