Thomas Pesquet fête ses 39 ans dans l'espace, en jonglant avec des macarons

L'astronaute français Thomas Pesquet a fêté lundi ses 100 jours passés dans l'espace, mais aussi ses 39 ans. Deux bonnes raisons de déguster des macarons... envoyés à bord de l'ISS par la célèbre maison Pierre Hermé.

Double célébration ce lundi 27 février pour Thomas Pesquet. L'astronaute français vient en effet de passer le cap des 100 jours dans l'espace, à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale.

100 jours dans l’espace! Une occasion à célébrer parmi d’autres ces jours-ci… ;) https://t.co/ZL6CSIBTF1 #Proxima pic.twitter.com/N2uk8IEhUv — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 27, 2017

Une recette spéciale pour que les macarons soient envoyés dans l'espace

Mais Thomas Pesquet fêtait un autre événement ce lundi : son anniversaire. Et pour ses 39 ans, l'astronaute a reçu des cadeaux dans l'espace, notamment des macarons qu'il a partagé avec ses collègues de l'ISS, a indiqué lundi le Cnes, l'agence spatiale française, à l'AFP. Ces petites douceurs signées Pierre Hermé ont été livrées à bord jeudi dernier, avec plus de 2 tonnes de vivres et d'équipements contenus dans une capsule de ravitaillement.

Le pâtissier-chocolatier français, désigné meilleur pâtissier du monde en 2016, a modifié la recette de ses macarons afin de les envoyer dans l'ISS. Il a réduit leur taille afin qu'ils puissent être avalés en une seule bouchée. Les miettes ne sont pas les bienvenues à bord de l'ISS, car elles risqueraient de s'infiltrer dans les systèmes de ventilation ou de gêner la respiration des astronautes.