Thomas Pesquet taquine la gendarmerie des Vosges depuis la Station spatiale internationale

La gendarmerie des Vosges, @Gendarmerie_088 sur Twitter, compte déjà environ 78 000 abonnés. Et parmi eux, un certain Thomas Pesquet, en direct de la Station spatiale internationale !

La gendarmerie des Vosges fait encore parler d'elle ! Le compte Twitter aux presque 78 000 abonnés a reçu un message de l'astronaute Thomas Pesquet, en direct de la Station spatiale internationale (ISS).

"@novitskiy_iss , Pyotr et @Astro_Sabot étaient en train de vérifier les kits médicaux quand je suis passé et je me suis fait flasher, il semblerait que je dépasse parfois la limitation de vitesse (mais pas sur Terre @Gendarmerie_088) #MissionAlpha" a twitté Thomas Pesquet.

Pas rancuniers, les gendarmes vosgiens lui ont répondu : "Mouais... Avec un décollage de #SpaceX à 20000 km/h, vous êtes vraiment sûr ? Vous avez de la chance que le centre spatial Kennedy ne soit pas dans les #Vosges "

Un clin d'oeil au désormais célèbre compte Twitter de la gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie_088), qui publie tous les jours des messages aussi ironiques qu'insolites. Une manière de détourner les codes des réseaux sociaux, pour mieux faire passer ses messages de prévention. On se souvient de "l'alerte enlèvement", lancée fin mai, pour retrouver le soleil après des semaines de pluie à Epinal.

Le Colonel Brice Mangou, commandant du groupement départemental de la gendarmerie des Vosges, qui gère le compte Twitter de la Gendarmerie des Vosges, avait alors été invité sur le plateau de l'émission "C à vous", sur France 5, et une équipe du journal de 13 heures de TF1 s'était même déplacée dans les Vosges. Depuis ces interventions médiatiques, le nombre d'abonnés a fait un bon en avant digne d'un astronaute sur la lune, passant de 48 000 à 78 000. Une satisfaction pour le Colonel Mangou, qui quittera son service à Epinal en juillet pour rejoindre la Direction générale.

Thomas Pesquet, est arrivé à bord de la station spatiale internationale le 23 avril, en dépassant, allègrement, on l'aura compris, les limites de vitesse autorisées sur terre. Il y restera six mois. Les 16 et 20 juin prochains, il effectuera deux sorties dans l'espace avec Shane Kimbrough, l'astronaute américain qui l’avait déjà accompagné à deux reprises hors de la station lors de sa première mission en 2017. Objectif : installer de nouveaux panneaux solaires sur l'ISS.

Mia ZANCHETTA