Thomas Pesquet partage une photo de la Loire-Atlantique et la Vendée depuis l'espace

Le spationaute français Thomas Pesquet vient de partager sur les réseaux sociaux, ce vendredi, une photo de la Loire-Atlantique et de la Vendée prise depuis l'espace. On peut notamment y voir l'Estuaire de la Loire à Saint-Nazaire, l'île de Noirmoutier, l'Île d'Yeu ou encore Nantes.

Le spationaute Thomas Pesquet continue de nous gâter avec ses photos prises depuis l'espace. Avant de revenir sur terre dans les prochains jours, il a partagé, ce vendredi, un cliché où l'on voit toute la Loire-Atlantique et la Vendée. On peut notamment y voir l'Estuaire de la Loire à Saint-Nazaire, l'île de Noirmoutier ou encore Nantes.

Un quatrième cliché depuis le début de son second séjour

À bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) depuis plus de six mois, la date de retour précise du spationaute français reste floue. Le décollage de l'équipe qui doit prendre la relève a été reporté plusieurs fois à cause des conditions météorologiques puis d'un léger problème médical. Un possible départ de ce nouvel équipage devrait avoir lieu ce samedi, si toutes les conditions sont réunies. En attendant, Thomas Pesquet continue de publier des photos de la Loire-Atlantique et de la Vendée qu'il a déjà mis en valeur à trois reprises depuis le début de sa seconde mission.