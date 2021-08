Thomas Pesquet photographie (encore) la Bretagne

Une nouvelle fois, ce lundi 9 août, Thomas Pesquet nous envoie des clichés de la Bretagne pris depuis l'espace. "Un peu de Côtes d'Armor. Une autre destination de vacances populaire en France", écrit l'astronaute français.

Il pleut moins en été, ajoute-t-il un brin taquin.

Sur la première photo publiée sur Twitter, on distingue parfaitement Perros-Guirec et sa côte de granit rose. Sur la seconde, c'est une vue plus large de Perros-Guirec jusqu'à Paimpol en passant par Plougrescant, Pleubian, le sillon de Talbert ou encore l'île de Bréhat.

Réactions nombreuses

Les réactions des internautes sont déjà nombreuses. L'un d'eux s'est amusé à publier une vidéo "vue d'en bas" avec "un coucou" adressé à Thomas Pesquet.

