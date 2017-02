Thomas Pesquet photographie La Rochelle et son Vieux-Port depuis l'espace

Après Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux, le spationaute français Thomas Pesquet vient de publier ce samedi matin une très belle photo de La Rochelle depuis l'ISS, la station spatiale internationale.

Depuis près de trois mois maintenant, Thomas Pesquet publie jour chaque des photos plus belles les une que les autres depuis l'espace. Après Bordeaux et l'estuaire de la Gironde, le spationaute français fait honneur à La Rochelle et à ses deux tours "sous le soleil d'hiver". Le cliché a été publié sur Twitter ce samedi matin.

#LaRochelle sous le soleil d’hiver. En zoomant on devine les tours qui gardent l’entrée du Vieux-Port @francofolies https://t.co/HQDBEhZMD2 pic.twitter.com/KoOauAbvB9 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 18, 2017

Le spationaute français a même publié deux messages sur le réseau social Twitter, un en français et un autre en anglais : "La Rochelle connects Ile de Ré to mainland #France and is a beautiful port city to visit", écrit-il. Soit en français : "La Rochelle relie l'île de Ré au continent français, c'est une très belle ville portuaire à visiter. "

"A beautiful port city to visit"

A 400 km d'altitude, à bord de l'ISS, la station spatiale internationale, le spationaute français publie des clichés du monde entier : alors qu'il gravite autour de la terre à une vitesse de 28 000 km/h et qu'il n'a que quelques secondes pour prendre ses photos. Son retour sur Terre est prévu au mois de mai prochain.