Thomas Pesquet photographie le détroit du Pas-de-Calais

En mission dans la station spatiale internationale, l'astronaute Thomas Pesquet s'amuse à publier des photos des plus beaux coins de France (et du monde). Ce mercredi 23 juin, il nous envoie deux clichés du Pas-de-Calais.

La distance qui sépare Thomas Pesquet de la terre est plus de 100 fois plus grande que celle qui sépare le Pas-de-Calais de l'Angleterre.

C'est d'ailleurs ce que relève l'astronaute Français ce mercredi 23 juin. "Regardez comme la France et le Royaume-Uni sont proches. Malgré tout ce qui a changé, la situation géographique est la même que lors de ma première mission dans l'espace, Proxima en 2017."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur sa très belle photo, on distingue aisément les villes les plus au nord de France, sur le littoral de la Manche, Dunkerque, Calais, la frontière belge, et jusqu'à l'estuaire de la Canche au Touquet.

On devine les agglomérations de Saint-Omer, Hazebrouck et jusqu'à Aire-sur-la-Lys et le parc naturel régional des caps et marais d'Opale.

La photo montre aussi l'eau turquoise des plages de la Côte d'Opale et la côte sud-est de l’Angleterre, Douvres, Folkestone, Hastings. Dans les terres jusqu'à Ashford et Canterbury.