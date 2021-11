Thomas Pesquet publie une photo de Montpellier vue de l'espace

"Montpellier : on reconnait les toits rouges de l'Écusson, les formes symétriques du quartier Antigone et le Peyrou depuis lequel on voit jusqu'à la mer !" C'est le petit message publié ce mercredi matin sur le compte Twitter de Thomas Pesquet. Une photo de la capitale héraultaise prise à bord de la station spatiale internationale. L'astronaute français en orbite depuis le mois d'avril doit revenir sur terre dans quelques jours.

Il avait déjà publié une photo de Montpellier prise lors de son précédent séjour à bord de l'ISS.