Thomas Pesquet rêve de bons vins en survolant la vallée du Rhône

La vallée du Rhône immortalisée dans l'objectif de Thomas Pesquet ! Depuis le début de sa deuxième mission à bord de l'ISS, l'astronaute français a repris l'habitude de publier régulièrement de superbes photos prises à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Et ce mercredi, il a partagé une photo de la vallée du Rhône. En dessous du vaisseau spatial ravitailleur Cygnus, on voit la ligne claire du Rhône (et de la Saône), on devine Lyon au centre de l'image, Vienne dans une petite boucle et puis, en bas près des nuages, Saint-Rambert-d'Albon et le Nord Drôme.

En tout cas, Thomas Pesquet ne s'y trompe pas. En survolant la région, il pense vins et gastronomie. Après six semaines dans l'espace,"les bonnes choses de la table me manquent un peu, sans doute" écrit-il avec humour dans son tweet.