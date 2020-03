Thonon-les-Bains : malgré le confinement, ils se disent oui en comité réduit !

Si beaucoup de mariage ont été reportés à cause du confinement et de l’épidémie de coronavirus, une union a quand même été célébrée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie ce samedi. Cérémonie en petit comité et retransmise aux proches du couple grâce à la visioconférence et aux téléphones portables.