"Ticket to Jam", un studio d'enregistrement mobile fait étape à Saint-Apollinaire

Une initiative plutôt insolite présente à Saint-Apollinaire, près de Dijon, depuis dimanche 30 mai et jusqu'au jeudi 3 juin 2021 : "Ticket to jam", un studio d'enregistrement mobile pour des musiciens, qui peuvent venir enregistrer des morceaux et pour tourner des clips ! Il est installé dans un bus ré-aménagé, installé - ou plutôt garé - devant le laser game.

Une tournée, des artistes locaux

Ce bus, entièrement retapé pour devenir un studio, a été créé en 2019. Aujourd'hui, une équipe de six personnes (ingénieur du son, monteur, etc ...) permet d'y tourner des clips. L'hiver, ils sont basés à Chambéry (Savoie), mais l'été, le bus part en tournée - uniquement en France pour les étés 2020 et 2021 à cause de la pandémie. Cela a permis à des artistes de Dijon et alentours de venir s'y produire cette semaine (moyennant 350 euros, hors taxes, pour un enregistrement complet, mixé et monté), comme Sara Wenn, Nolla Nolla, Mansour et Sunugaal et Isabelle Grivelet.

