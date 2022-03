Le classement étonnant de la Dordogne pour l'application de rencontres Tinder

Croyez-vous aux rencontres sur internet ? Que cela marche ou non, environ 11.000 Périgourdins sont inscrits sur l'application Tinder selon la Fédération française de Dating. La Dordogne est donc dans le premier tiers du classement réalisé par cette Fédération sur l'année 2021.

Tinder est l'application de rencontres la plus utilisée en France avec 3% de la population française inscrite sur le site. On l'utilise le plus en Bretagne, dans le département du Finistère avec 4,3 de la population inscrite, puis dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Vienne qui sont des départements considérés comme ruraux. La Dordogne est donc 33e sur 96 département avec 2,73% des Périgourdins inscrits. Selon la Fédération, les habitants des grandes villes utilisent moins l'application car ils ont plus de facilité à rencontrer des gens au quotidien et ils utilisent d'autres applications de rencontre.

Selon une enquête IFOP réalisée en 2018, un Français sur quatre s'est inscrit au moins une fois dans sa vie sur un site de rencontre. En Dordogne, ça a fonctionné pour Esther et Damien. Le couple s'est rencontré il y a quatre ans sur Tinder et aujourd'hui il attend son premier enfant. "Je n'y croyais pas trop au départ, ça force un peu le destin. La première fois, on ne se dit pas j'ai trouvé la bonne personne mais on appris à se connaître" explique Esther.