L'acteur Tom Cruise s'entraîne en Haute-Savoie pour son prochain film

L'acteur américain Tom Cruise est actuellement en Haute-Savoie, entre Morzine et Samoëns. Il s'entraine en vue du tournage de son prochain film.

Samoëns, France

Le rencontrer est mission impossible mais Tom Cruise est actuellement en Haute-Savoie, entre Morzine et Samoëns. Il s'entraine au speed flying, une discipline sportive extrême qui se rapproche du parapente, en vue du tournage de son prochain film. La superstar américaine est connue pour réaliser lui même ses cascades.

Deux hélicoptères sont à sa disposition

L'acteur est dans le département depuis déjà huit jours mais par souci de discrétion, l'information était tenue secrète. Une quinzaine de personnes l'accompagne et deux hélicoptères sont à sa disposition. Selon le maire de Samoëns, Jean-Jacques Grandcollot, l'acteur réalise une quinzaine de saut par jour. "C'est une grosse surprise mais on est fier qu'il nous ai choisi. En espérant que cela lui donnera envie de revenir." déclare l'élu.

C'est une grosse surprise mais on est fier"

De son côté, le maire de Morzine n'était pas au courant, il l'a appris ce matin par hasard. Il se dit "surpris" mais "fier".

On ne connait pas la durée de son séjour en Haute-Savoie.

L'actualité de Tom Cruise est bien chargée avec la sortie en 2020 de l'épisode deux de Top Gun et, en 2021 et 2022, de Mission Impossible 7 et 8.