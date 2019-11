Tom Wingefeld, le Tarnais qui vivait au pied du Mur de Berlin

Lisle-sur-Tarn, France

Né en 1962, un an après la construction du Mur, Tom Wingefeld a vécu toute son enfance à quelques mètres de ce mur, dans le sud de Berlin-Ouest. Il a vécu la folie de la chute du Mur, lui dont les grands-parents et parents ont toujours vécu à Berlin. Le 9 novembre, il est en Autriche à Vienne pour le travail et fait les 600 km pour revenir dans la nuit et assister à 15 jours de folie. Il pose pour cela des vacances. Tout petit, il était aussi sur les épaules de son père quand John Fitzgerald Kennedy est venu à Berlin.

Un petit bout du mur © Radio France - SM

Centaines de coupures de journaux

Tom Wingefeld raconte ses journées qui ont changé le monde dans une exposition au musée Raymond Lafage de Lisle-sur-Tarn. Une expo qu’il a commencé à monter quelques années à peine après 1989. Il était alors parisien. Et ses amis lui demandaient à chaque fois de raconter ces journées folles où le Mur est tombé. Lui avait gardé des centaines de coupures de journaux, en français, en allemand, en anglais. Une première expo qu’il a accroché dans son petit appartement. Elle s’est étoffée avec notamment une bande son rock qui colle à ces nuits où il a oublié de dormir pendant deux semaines.

Des cartes pour montrer l’isolement

Tom Wingefeld a également fait agrandir des cartes qui montrent l’isolement qu’il a vécu toute son enfance et sa jeunesse. "Nous étions libres, mais nous étions enfermés dans un îlot." dit il. Des cartes qui disent aussi ce territoire inconnu à 100 mètres de chez lui, de l’autre côté du Mur. "Les 15 jours après la chute, j’ai exploré des endroits jamais vus à deux pas de chez moi."

Dans cette expo, on voit aussi des vidéos qui arrivent encore à émouvoir l’ex-Berlinois qui habite désormais Rabastens depuis 13 ans. Celle du porte-parole du parti qui dit en bafouillant qu’on peut immédiatement passer à l’ouest et qui déclenche tout. Ou encore la fin du concert de Joe Cocker, où la foule apprend qu’on n’a officiellement plus le droit de tirer sur ceux qui passent à l’ouest.

-

Très émouvant aussi il y a évidemment un petit bout du Mur que Tom a gardé précieusement comme un trésor depuis 30 ans.