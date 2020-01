Cantal : le village de Polminhac se mobilise pour les bébés kangourous d'Australie

Sarah, d'origine australienne et Orianne, les deux responsables de l'épicerie de Polminhac, ont lancé une tombola pour récolter des dons pour soigner les animaux blessés par les incendies géants en Australie. Et les couturières de la commune ont fabriqué des poches kangourou.

Polminhac, France

Il y a 15.000 kilomètres entre Polminhac et l'Australie mais entre les deux le cœur de Sarah, australienne et épicière dans cette commune du Cantal d'un peu plus d'un millier d'habitants. Elle a été bouleversé par les incendies qui ont frappé son pays et le sort des animaux blessés par les flammes. A son échelle, Sarah a voulu agir. Avec Orianne, sa compagne et associée dans l'épicerie Le Garde Manger, elles ont donc lancé début janvier une tombola.

Elles ont vendu des billets à 2 €uros pour faire gagner un panier garni, des produits de l'épicerie d'une valeur d'environ 70 €uros. Un lot qui n'est plus le seul en jeu, il y en a désormais sept avec les cadeaux des producteurs (bière, produits de toilette, etc...) qui travaillent avec Sarah et Orianne. 300 billets ont été vendus et ce n'est pas terminé puisqu'ils sont en vente, à l'épicerie, jusqu'au 30 janvier. Le tirage au sort aura lieu le 31 et l'argent collecté sera reversé à des associations australiennes qui viennent en aide aux animaux.

Sarah et le panier garni à gagner - Le Garde Manger

L'élan de générosité ne s'arrête pas là. Les couturières du village ont été sollicitées pour fabriquer des poches pour les koalas et les marsupiaux. Ils en ont besoin pour être à l'abri. Une couturière en a fabriqué 50 à elle seules et près d'une centaine de poches sont prêtes à partir pour l'Australie. C'est la sœur de Sarah, en vacances dans le Cantal actuellement, qui assurera le transport. Seul problème, elle voyagera avec un excédent de bagage. Les Cantaliennes sont en train de négocier avec la compagnie aérienne pour ne pas avoir à payer ce surpoids.