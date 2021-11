Tony Hibbert, ex joueur de l'élite du foot anglais désormais chez les amateurs de Louzy en Deux-Sèvres

C'est l'info insolite du jour : un ancien joueur de l'élite du football anglais a pris sa licence dans un petit club des Deux-Sèvres. Ce joueur c'est Tony Hibbert, ancien défenseur d'Everton et le chanceux club c'est l'Etoile sportive de Louzy dans le nord du département dont l'équipe senior évolue en 2e division de district.

"On a jamais eu quelqu'un avec un palmarès pareil c'est sûr !", se réjouit le président du club de 197 licenciés Jérôme Archambeau. Tony Hibbert, 40 ans, a joué 16 saisons en Premier League avec Everton. Aujourd'hui installé en France, il a pris contact avec le club en juin 2021. Le footballeur a entraîné quelques fois les U13 et là il vient donc de prendre sa licence.

"C'est une personne très simple, qui ne demande que de la discrétion. Il vient pour garder la forme, faire un peu de sport et être dans une ambiance conviviale. Nous on ne s'attend pas à des miracles, on veut juste qu'il passe un bon moment au club. Il va nous apporter un peu de son expérience", explique Jérôme Archambeau. Est-ce qu'il attend des retombées ? "Je pense qu'il y aura un peu de public mais on ne s'attend pas plus que ça à des retombées médiatiques, que des joueurs viennent en plus ou que le stade de Louzy soit plein tous les week-end", glisse-t-il en souriant.