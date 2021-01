Tony Lécu revendique une collection de 50 000 stylos publicitaires, il rêve du Guiness des records

Très peu de déco dans la chambre de Tony, mais des sortes de "murs" de stylos publicitaires minutieusement rangés ou présentés dans des cartons ou sur des plaques, et sur le sol des bacs avec des centaines de pièces à trier, le reste est dans le garage.

Il en a de toutes les couleurs de toute les tailles de 5 cm à 40cm et même des insolites comme ce mini pistolet sur lequel la mine apparaît en déclenchant la gâchette. Des stylos qui viennent d'un peu partout dans le monde

Des Antilles, d'Allemagne, de Tunisie, ...New York...Hollywood, c'est pas mal, ça fait voyager, et on découvre aussi des belles régions

Des cadeaux de proches partis en vacances, ou des pièces récupérées dans des lots d'autres collectionneurs qui peuvent aller jusqu'à plus de 10 000 stylos qu'il est allé chercher jusqu'en Franche Comté ou en Bretagne, avec une remorque qu'il a spécialement achetée pour l'occasion.

Le préparateur de commandes dans une entreprise textile a commencé en 1994 quand il a découvert les stylos mobiles, ceux dans lesquels un petit sujet bouge, "c'est marrant" assure le quadragénaire.

Tous les jours il passe une heure sur sa collection

Au début il en récupérait quelques uns, et maintenant c'est devenu "une drogue" .

Il revendique 50 000 stylos et tous les jours après le travail il passe une heure à trier ses pièces, et ensuite à confectionner des plaques pour bien les présenter par pays, couleurs, entreprises, etc....

Tony qui a carrément fait faire son stylo à lui vert et blanc où il a inscrit tout simplement "collectionneur de stylo" avec son nom et son téléphone

Le passionné rêve aujourd'hui de figurer dans le Guiness des records, "une reconnaissance" pour lui. En attendant il va présenter une partie de sa collection en octobre au salon de Mulhouse, le plus gros de France.

Tony qui sait que c'est une passion sans fin, est toujours preneur de nouveautés, vous pouvez donc lui envoyer vos stylos. (12 rue du 11 novembre à Neuville sur Escaut).