Too Good To Go débarque à Dijon: de la nourriture à prix cassés pour lutter contre le gaspillage alimentaire

"Too Good To Go", cela signifie "trop bon pour être jeté", en effet le but de cette application disponible sur smartphones est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle met en relation des professionnels de la restauration avec des clients en fin de journée.

Vous travaillez dans un "commerce de bouche"? Vous vendez des sandwiches, des pâtisseries, du pain ou encore des viandes rôties? Vous en avez assez de jeter chaque soir une partie de vos invendus? Alors ceci est pour vous. "Too Good to Go" vous propose en effet, via son application mobile, de vendre à bas prix la marchandise que vous n'avez pas écoulée. Cela évite que tout cela ne finisse à la poubelle, le soir au moment de ranger vos vitrines.

Car ces aliments peuvent encore être consommés, il est donc dommage de les mettre au rebut, comme cela arrive encore trop souvent et alors que des millions, des milliards de personnes à travers le monde ne mangent pas à leur faim. A la clé, pour les clients, des rabais impressionnants et pour les professionnels la possibilité de récupérer deux-trois sous. Mais le plus important, pour eux, c'est la satisfaction d'accomplir un acte citoyen.

Concrètement le commerçant fait des lots de ses produits, des "paniers", les clients ne savent jamais ce qu'ils contiennent mais en général ils s'y retrouvent. Puisqu'ils peuvent obtenir jusqu'à 70% de rabais! Mathieu Vincent, 28 ans, l'un des responsables de la sandwicherie "Coeur de Blé de la Toison-d'Or nous explique le principe: "ce sont des paniers surprises, le client ne regarde pas forcément ce qu'il y a dedans. En général le panier à une valeur qui avoisine les 13-14 euros et le client lui paie 4 euros sur l'application. A la fin du mois le site nous reverse 3 euros sur chaque vente tandis que "Too Good To Go" garde 1 euro pour ses frais de fonctionnement".

Chez "Coeur de Blé" on trouve souvent à l'intérieur des paniers deux sandwiches ainsi qu'une pâtisserie et une viennoiserie. Et les résultats sont encourageants puisqu'en moins d'un mois de fonctionnement poursuit Mathieu Vincent "on est à deux-trois paniers vendus tous les soirs, c'est vraiment une idée qui plaît, quand on dit aux clients qu'on essaie de réduire au maximum nos pertes on sent que nous sommes dans l'air du temps".

En trois semaines d'expérimentation, chez "Coeur de Blé", ce sont entre 20 et 25 clients qui sont venus à la sandwicherie, attirés, par la possibilité de faire quelques emplettes alimentaires à bas prix. Mais, pour le vendeur, le but n'est pas de "faire du commerce" selon Laurent, patron du "Sot-l'y-Laisse", une rôtisserie ambulante de l'agglomération dijonnaise: "en fait cette application n'est pas faite pour qu'on fasse de l'argent, elle est faîte pour que nous n'ayons pas d'invendus, et surtout, qu'on ne les jette pas".

Implantée dans notre pays, depuis juin 2016, "Too Good To Go" revendique un peu plus de 1 300 commerçants partenaires dans 30 villes françaises. Dans les 6 pays où elle est présente l'application estime avoir sauvé plus d'un million de repas de la poubelle en un an, 120 000 rien qu'en France.

Les commerçants Dijonnais "Too Good To Go"

Les 9 commerçants Dijonnais engagés aux côtés de "Too Good To Go" sont: le Colombus Café, les sandwicheries Coeur de Blé, Tartin'Art, la Mie Caline, le Fournil Saint-Nicolas, la boulangerie Frelin, les restaurants les Treize Lucioles et Lulu graine d'un monde ainsi que la rôtisserie itinérante le Sot-l'y-laisse.