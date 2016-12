Les 10 infos qui vous ont le plus fait réagir en 2016 sur France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure)

Événements dramatiques ou plus légers : l'année 2016 vous a fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure). Retrouvez ici les dix infos et vidéos qui vous ont le plus marqué cette année.

L'année 2016 vue de la page Facebook de France Bleu Normandie ce sont des événements proches de vous, qui vous font réagir, qui vous émeuvent, qui vous horrifient, qui vous indignent, qui vous font rire. Sur la base des commentaires, partages et autres réactions recueillies sur notre page Facebook, voici les dix infos et vidéos qui vous ont le plus fait réagir cette année.

Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : l'émotion de l'archevêque

Hommage au père Hamel après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray

Quand le carburant manquait

Des axes bloqués par les manifestants anti-loi Travail

Une Rouennaise pousse la chansonnette

Série d'accidents de chasse mortels

Quatre victoires d'affilée pour le Hac

Solidarité des auditeurs de France Bleu Normandie lors de la randonné des 30 ans

Le feu d'artifice de la foire Saint-Romain à Rouen

Bon anniversaire France Bleu Normandie

