J-1 avant le 99e derby du Massif Central, ce samedi, entre Brive et Clermont. Il est bien lancé à Ussel, en Corrèze, département d'appartenance de Brive. Sauf qu'à Ussel, à quelques kilomètres du Puy-de-Dôme, on soutient davantage Clermont que le CAB !

Ussel, France

Les hostilités sont déclenchées avant le 99e derby du Massif Central entre Brive et Clermontn, ce samedi. Sur le réseau social Twitter, c'est le CA Brive qui est allé chercher des puces à l'ASM Clermont, ce jeudi, à travers un sympathique échange de tweets à coup de souvenirs marquants des précédentes confrontations.

Le derby est aussi lancé à Ussel, en haute Corrèze. Et là, c'est encore plus succulent. Car dans la troisième ville de Corrèze, on soutient d'avantage Clermont que Brive. On a cherché à comprendre sur place, du coup on a fait appel à Jacques Chaumont, le président du club de rugby d'Ussel.

A Ussel, même le panneau autoroutier balance pour Clermont ! © Radio France - Nicolas Blanzat

A mi distance de Brive et Clermont

Administrativement, on est bien Corrèze, à la croisée des chemins entre les deux équipes phares du Massif Central. "On est à mi distance : 90 kilomètres pour aller à Brive et à peine moins pour aller à Clermont en passant par le col de la Moreno", commence Jacques Chaumont. Sauf que, dans les coeurs ussellois, on est déjà dans le Puy de Dôme rugbystiquement. "Je ne vous donnerai pas le pourcentage mais c'est assez net", continue le président de l'USU, engagée en Fédérale 3. Pour le vérifier, on a arrêté, ce mercredi, la séance des U14 de l'école de rugby (et ses 150 enfants) pour faire un sondage... pour le moins animé. Trois jeunes pro CAB d'un côté, dix pro ASM de l'autre.

"Peut-être à cause du caractère du briviste"

Mais, bien sûr, les relations restent cordiales entre les deux camps reprend Jacques Chaumont. "Bien des gens qui ont des places annuellement à l'ASM vont à l'occasion voir Brive avec plaisir." Mais pourquoi donc en haute Corrèze préfère-t-on Clermont ? "Peut-être à cause du caractère du briviste, un peu fier" sourit Jacques Chaumont. Et même le maire d'Ussel y va de son grain de sel. "Les Coujous... je ne dis pas qu'ils n'aiment pas la haute Corrèze, mais ils n'aiment pas venir en haute Corrèze", plaisante Christophe Arfeuillère, qui évoque un autre élément. "80% des Ussellois qui ont le bac poursuivent leurs études à Clermont", ajoute celui qui est aussi premier vice-président du conseil départemental, "il y a donc un rattachement naturel vers Clermont et ça se répercute sur l'équipe de rugby de l'ASM."

Au stade de rugby d'Ussel... même les équipements d'athlétisme sont jaune et bleus ! © Radio France - Nicolas Blanzat

Drapeau du CAB en main, maillot de l'ASM sous la veste

Pour lui aussi, le choix est tout sauf évidemment entre le CAB et l'ASM. "L'élu corrézien supportera Brive avec le drapeau... tout en portant le maillot de l'ASM dessous car le citoyen rugbyman est plutôt jaunard..." Plus sérieusement, il mesure bien l'enjeu du rendez-vous pour le CAB, à la bagarre pour le maintien. "C'est important que Brive reste en Top 14" car le CAB reste la première entreprise de spectacle de Corrèze. Un club qui fédère tout le département... ou presque !