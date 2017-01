Top 15 des expressions en breton qu’on utilise au quotidien

France Bleu a décidé de recenser ces mots de breton qu’on utilise tous les jours, presque comme un réflexe. Ils sont passés dans le langage courant.

- Ma doue ! (ma-doué) Mon dieu, et sa variante « Ma doue beniget ! » si vous êtes vraiment vraiment choqué !

- Se faire une cuche, pour les élégantes qui se font une queue de cheval.

- Il est à moitié droch celui là ! On espère que vous ne parlez pas de votre voisin… Qui serait alors un peu bizarre, un peu louche, ou maladroit.

- Des restachoù, vous en avez forcément au frigo. Les restes alimentaires, et comme on dit : « restachoù mat zo mat da gaout » (On est toujours content de trouver des bons restes !)

Etre dans le Lagenn !

- C'est un lichou, un gourmand. On le dit de vous, si vous ne résistez pas à une petite crêpe, ou une part de Kouign Amann.

- Il est parti en riboul à Bres’, quelqu’un qui est allé en piste, faire la fête quoi, et il a choisi d’aller à Brest.

- Je suis dans le lagenn ce matin, vous êtes dans le brouillard, le coltard, vous avez du mal à vous réveiller !

- Paour kaezh, se prononce « po-kèz », pauvre garçon ! Vous l’avez forcément entendu une fois dit par votre grand-mère !

- Je te la joue mod kozh, à l’ancienne quoi !

Gast! (ceci est un gros mot)

- Elle est garée a-dreuz ta voiture ! Visiblement vous n’êtes pas l’as de la manœuvre (on ne juge pas !)

- Gast ! La politesse nous empêche de traduire.

- N’eo ket gwir (Né-ké-gouir) c’est pas vrai !!!!

- Les ribines, les petits chemins de terre, si vous faites du vélo, vous connaissez !

Du reuz!

- Ya du reuz, du bruit, du bazar, voire même une sacrée prise de tête !

- Kenavo ! Bon, là, on ne vous fait pas l’outrage de traduire !

Et pour vous y retrouver, le P'tit cours de breton c'est tous les jours à 6h55 et 10h55 sur France Bleu Breizh Izel et à réécouter par ici.