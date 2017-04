Torigny-les-Villes : Une lettre de la Seconde guerre mondiale découverte à l'école du Sacré-Coeur

Elle était cachée là depuis 75 ans ! Deux habitants de Torigny- les-Villes ont découvert la lettre d'une jeune allemande à son frère soldat, qui date du 28 juillet 1942. Une découverte fortuite alors qu'ils réalisaient quelques travaux dans les sous-sols de l'école du Sacré-Coeur.

Samedi 25 mars, deux habitants de Torigny-les-Villes ont découvert un souvenir de la Seconde guerre mondiale : la lettre d'une jeune allemande de Lübeck, écrite le 28 juillet 1942, à son frère Ernst-Erick Beuck. C'était visiblement un soldat de l'infanterie allemande qui était installé à l'époque à Torigni-sur-Vire.

Et là, surprise, on a vu cette enveloppe

Les deux Torignais ont fait cette découverte alors qu'ils venaient d'enlever un parquet dans une pièce au sous-sol de l'école privée de la commune et qu'ils étaient en train de nettoyer le sol. "Et là, surprise, on a vu cette enveloppe avec dedans une lettre écrite en allemand, plutôt en bon état", expliquent Claude Louis et Claude Hopquin. J'ai mis une heure à la déplier, minutieusement, pour ne pas la déchirer", poursuit Claude Louis qui a également retrouvé une carte postale nettement plus abîmée, également adressé à ce soldat Ernst-Erick Beuck.

Claude Hopquin et Claude Louis ont découvert cette lettre. © Radio France - Lucie Thuillet

Cette découverte réjouit les deux habitants mais ne les étonne pas vraiment . Dans cette pièce à l'abandon, au sous-sol de l'école, ils avaient déjà découvert des inscriptions en allemand sur les murs. C'était en 2010 et là aussi, c'était tout à fait par hasard, en donnant un petit coup de main à l'école.

La lettre et l'enveloppe sont bien conservées. Ils espèrent maintenant retrouver la famille de ce soldat. Et pour cela, ils lancent un appel aux bonnes volontés qui parlent allemand pour les aider. Contact : Claude Louis, tél. 02 33 56 90 55.