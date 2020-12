Torse nu, Tomy, le pêcheur de Saint-Malo affole Internet

La diffusion d'un extrait de reportage sur la pêche de la coquille Saint-Jacques sur Internet a suscité une certaine excitation chez les internautes. On y voit un pêcheur de Saint-Malo, torse nu. En quelques heures, il est devenu la star des réseaux sociaux.

Cet extrait du reportage a créé un certain émoi chez les internautes.

Alors que l'hiver a démarré, un Breton vient de donner un coup de chaud à de nombreux internautes. Ce mercredi 23 décembre, la chaîne de télévision France 2 a relayé sur ses réseaux sociaux, un extrait d'un reportage diffusé samedi 19 décembre dans l'émission "13h15 le samedi".

Dans cet extrait on aperçoit Tomy Journaux, jeune pêcheur de coquille Saint-Jacques tirer des casier de coquilles torse nu alors que le température ne dépasse pas huit degrés. "Les bras dans l'eau jusqu'aux épaules, on n'a pas trop le choix," explique le Malouin au journaliste qui l'interpelle.

Cette petite séquence a suffi à mettre en émoi la gente féminine, et pas seulement. Il faut dire que la musculature de Tomy Journaux peut impressionner. Les commentaires ont vite afflué sous la vidéo et en milieu d'après-midi le prénom du pêcheur malouin était même en tête des sujets les plus discutés sur le réseau social Twitter.

Un joli coup de publicité pour la pêche sous-marine

"Tomy meilleure pub pour la pêche durable ! Y’a de quoi sortir de sa coquille ! Bien joué France 2!" écrit une internaute. "Moi je dis que je veux bien réchauffer le pêcheur de saint Jacques", ajoute Chantal. "Fuck les pompiers, la France demande un calendrier de pêcheurs de coquilles St Jacques !" répond une autre utilisatrice du réseau social.

Au-délà du déluge de commentaires, cet extrait a permis de mettre en lumière la pratique de la pêche sous-marine pratiquée par ce pêcheur et ses collègues dans la baie du Mont-Saint-Michel. Un joli coup de publicité !