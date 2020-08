Touchay : un mystérieux tableau découvert dans l'église

C'est en fermant l'église un soir, il y a trois semaines environ, qu'un habitant du village a découvert la toile, déposée anonymement dans l'entrée du bâtiment : une toile assez imposante d'environ deux mètres de haut, d'assez bonne facture mais pas signée : " On m'a dit au départ que c'était une représentation de Marie-Madeleine, ensuite on me dit que c'est peut-être l'assomption de la vierge, précise Maryline Brossat, maire de Touchay. Il est évident que si cette toile reste la propriété de la commune de Touchay, nous la ferons expertiser. Et on en prendra grand soin parce que pour une fois, si c'est un don à la commune, c'est un acte de bienveillance et on a rarement l'occasion d'en voir."

Maryline Brossat, maire de Touchay aimerait connaître la provenance de cette toile, mystérieusement déposée dans l'église du village. © Radio France - Michel Benoit

Un cadeau tombé du ciel, mais la maire du village aimerait être certaine que cette toile n'a pas été volée, d'où l'appel qu'elle lance aujourd'hui : " Si la personne qui l'a déposée ici m'entend, qu'elle se manifeste, même de manière anonyme, mais qu'elle nous rassure sur l'origine de cette toile et surtout qu'elle nous indique que la commune en est bien la destinataire."

L'église de Touchay (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La toile qui pourrait donc être définitivement accrochée dans l'église de Touchay, église peinte par Maurice Utrillo, excusez du peu, à la fin des années 1920. Si vous pouvez apporter des informations sur ce mystérieux tableau, vous pouvez contacter la mairie de Touchay par internet : mairie.touchay@wanadoo.fr, ou par courrier.