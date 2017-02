Toujours plus de cigognes en Franche-Comté

Comme chaque année à la même période, les cigognes remontent actuellement du Sud. Et en direction de l'Allemagne, elles sont de plus en plus nombreuses à passer par la Franche-Comté et même à y nicher. 22 couples-nicheurs au total, sauf dans le Doubs. Pour l'instant...

Vous les avez vues aussi ?!? Des cigognes et encore des cigognes depuis trois semaines qui fendent le ciel franc-comtois et/ou qui se perchent sur les hauteurs pour passer la nuit dans la région !

Nous sommes en plein pic de leur flux migratoire Sud-Nord vers l'Allemagne. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec la douceur ambiante actuelle : les cigognes ne sont pas en avance cette année…

Les nombreuses cigognes fendent le ciel franc-comtois (février 2017) - Patrick Moreau - LPO Franche-Comté

Elles étaient même un peu en retard : « Généralement, on observe les premières cigognes migratrices vers le 15 janvier avec un échelonnement jusqu’au 15-20 avril. Et le pic du passage se fait du 10 février au 15 mars, précise Samuel Maas, chargé de mission à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en Franche-Comté. Mais cette année, la vague de froid a duré jusqu’à fin janvier et les premiers groupes migrateurs n’ont été observés qu’après, avec du coup quelques jours de retard par rapport à l’an passé par exemple ».

2700 couples-nicheurs en 2015 : les cigognes ’’françaises’’ sont de plus en plus nombreuses après avoir failli disparaître !

La période de migration du premier trimestre n’a donc pas spécialement changé pour les cigognes. En revanche, c’est bien leur nombre qui augmente de façon exponentielle ! « Dans les années 1970, la cigogne a failli disparaître de la France ; en Suisse, elle avait déjà disparu à l’époque, explique Samuel Maas. Mais grâce aux différents programmes mis en place qui ont aidé à améliorer ces populations de cigognes, on comptait en France 2700 couples-nicheurs en 2015, contre seulement 9 couples en 1974 ».

Un couple-nicheur de cigognes en Franche-Comté - Jeanine Grandjean - LPO Franche-Comté

Les cigognes sont donc de retour en nombre actuellement en Franche-Comté. Une population en hausse constante, avec notamment 22 couples-nicheurs officiellement répertoriés dans la région l'an dernier : 15 dans le Territoire de Belfort, 5 en Haute-Saône et 2 dans le Jura. Mais dans le Doubs : rien du tout...

Le Doubs reste le seul département de Franche-Comté sans nid de cigognes, pour l’instant… » - Samuel Maas (LPO)

Pas de panique, c'est simplement parce que ’’nos amies’’ les cigognes ne volent pas si haut que ça en altitude. Et une bonne partie du département du Doubs est en fait le secteur le plus élevé de la Franche-Comté : « la seule partie basse dans le département du Doubs, c’est la vallée du Doubs. Et pour l’instant, elle n’est encore pas colonisée par l’espèce. Mais ça ne saurait tarder, rassure la LPO. Si la population du Territoire de Belfort s’étend encore un petit peu, les cigognes vont vite arriver dans la zone de l’Allan, de la Savoureuse voire dans les secteurs entre Clerval et Montbéliard. L’Alsace a une population grandissante, donc petit à petit ça augmente aussi dans les zones proches, comme le Territoire de Belfort, le département voisin en Franche-Comté. Et comme le Territoire est limitrophe également de la Haute-Saône, ce département a par exemple accueilli un cinquième couple-nicheur l’an dernier : près d’Héricourt, relativement près donc du Territoire de Belfort ».

Les cigognes n'aiment pas trop l'altitude... Et pourtant, c'est assez haut qu'elles se perchent, pour passer la nuit. Comme on les voit à Besançon, par exemple, actuellement : sur les pylônes électriques ou encore l'horloge de la Gare Viotte... « Parce que c’est assez haut, ça leur permet de redécoller assez rapidement et c’est aussi moins facile pour les prédateurs d’aller les manger. Les cigognes apprécient donc les grandes infrastructures humaines, mais également les grands arbres comme les imposants cèdres de Besançon par exemple, conclue Samuel Maas qui rappelle que la LPO invite tout un chacun à lui communiquer les endroits où l’on a pu voir des cigognes en Franche-Comté. Afin de préciser les cartes de flux migratoires, dans les expertises d'implantations d'éoliennes notamment. (LPO Franche-Comté : 03 81 50 43 10)