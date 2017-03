Toulouse : ancien SDF, "Chaussette" pédale jusqu'à Paris contre le mal-logement

Alors que la fin de la trêve hivernale approche (le 31 mars), synonyme du retour des expulsions locatives, Didier, dit "Chaussette", ex SDF veut profiter de la campagne électorale pour interpeller les candidats à l'Elysée sur le sort des 4 millions de personnes victimes de mal logement en France.

Béret vissé sur la tête, jogging retroussé jusqu'aux mollets, gilet fluorescent du DAL (Droit au Logement) sur les épaules, Didier Pargade, dit "Chaussette", est fin prêt. Prêt à relever le défi qu'il s'est lancé : rejoindre Paris, depuis Toulouse, alternant marche à pied et trajet à vélo. Un périple qu'il n'accomplit pas par simple goût de l'exploit sportif, mais bien pour alerter sur la situation des mal-logés. Ils seraient 4 millions dans l'Hexagone, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé-Pierre.

Partout où je vais, je vois bien une montée de la précarité, notamment chez les jeunes. Ce n'est pas acceptable qu'ils se retrouvent à la rue - "Chaussette", ex SDF

Alors que le 31 mars signera la fin de la trêve hivernale et le retour des expulsions locatives, il y a urgence à agir, selon "Chaussette". Il a lui-même passé six ans dans la rue, lorsqu'il vivait dans le Nord, avant de retrouver un toit à Lannemezan, dans l'Ariège. "Partout où je vais, dans toutes les villes, je vois bien une montée de la précarité, notamment chez les jeunes. Beaucoup se retrouvent à la rue du jour au lendemain du jour au lendemain, cela devient de plus en plus dur, pour beaucoup. Et les politiques font la sourde oreille!" , tonnel'ancien boulanger, au chômage depuis maintenant dix ans.

12 millions de français en situation de fragilité par rapport au logement, selon la Fondation Abbé-Pierre

Car ce sont bien les politiques, et tout particulièrement les candidats à l'Elysée que "Chaussette" espère interpeller, avec sa (dé)marche, soutenue par une trentaine de collectifs, dont le DAL 31. "Ce n'est pas un hasard si le voyage de Chaussette a lieu maintenant, explique François Piquemal, porte-parole de l'association en Haute-Garonne.

Le mal-logement est un sujet majeur en France, mais mineur dans la campagne électorale actuelle. Lors du débat entre les candidats sur TF1, lundi soir, la question du logement n'a jamais été abordée... Dans le dernier rapport de la Fondation Abbé-Pierre, on indiquait pourtant que 12 millions de français étaient en situation de fragilité par rapport au logement..."

Le 1er avril, au lendemain de la fin de la trêve hivernale, une grande manifestation contre le mal-logement est prévue à Paris.

Retrouvez ci-dessous le reportage de France Bleu avec "Chaussette" avant son grand départ pour Paris